Prima amichevole al Rigamonti-Ceppi per i blucelesti: l’Inter U23 s’impone 3-0

Prossimo appuntamento in casa contro l’Atalanta U23 sabato, 8 agosto, alle 11

In gol Zuberek con una doppietta al 15′ e al 19′, la chiude Matarrese all’88’

LECCO – Esordio casalingo amaro per la Calcio Lecco di mister Federico Valente sul terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi per la prima amichevole davanti al proprio pubblico contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri s’impongono con un secco 3-0: due gol dell’ex Zuberek e la rete di Matarrese.

Il tecnico bluceleste conferma il 3-5-2 delle precedenti uscite e schiera Dalmasso in porta, davanti a lui Mihali, Arena, Kritta. A centro Manetti, Pellegrino, Metlika, Papotti e Anastasini. Davanti la coppia formata da Nova e Galeandro.

Sul fronte opposto mister Stefano Vecchi sceglie Taho tra i pali; Donato, Stante, Jakirovic in difesa. Centrocampo a quattro con Amerighi, Bovo, Kaczmarski e Rocca; Franchi e Mancuso dietro l’unica punta Zuberek.

Cronaca

Lecco pericoloso nei primi minuti di gioco: lancio in profondità per Galeandro (L) che, però, viene steso appena fuori area da Taho (I), Kritta (L) ci prova su punizione, ma il suo tiro va a sbattere contro la barriera. L’Inter U23 risponde con il tentativo in area di Rocca (I), anticipato in angolo dalla chiusura di Manetti (L).

Il risultato del Rigamonti-Ceppi si sblocca al minuto 15′: lancio in verticale per l’imbucata di Zuberek (I) che la mette alle spalle di Dalmasso (L). I blucelesti subiscono poco dopo, al 19′, la rete del 2-0: brutto errore del portiere del Lecco in fase di costruzione, la palla arriva di nuovo a Zuberek (I) che la infila nuovamente in rete.

Gli ospiti costruiscono una buona occasione alla mezz’ora: il tiro di Mancuso (I) si spegne di poco a lato. La squadra di Valente ci prova con un bel triangolo tra Galeandro (L) e Metlika (L), ma Taho (I) chiude tutto in uscita bassa.



Secondo Tempo

Cambia tutto mister Valente ad inizio ripresa passando al 3-5-1-1 con Dalmasso in porta; Triacca, Meleddu, Sinn in difesa. A centrocampo Polonioli, F. Arena, Mallamo, Moutassime e Litti. Fasan sotto punta dietro a Parker.

Il Lecco spinge di più nella ripresa: la prima occasione al 13′ è sui piedi di Fasan (L) ma la sua girata è troppo debole per impensierire Taho (I). Poi al 17′ ci prova Litti (L) dalla distanza ma la sua conclusione finisce alta. Punizione laterale per l’Inter al 27′: Cerpelletti (I) colpisce la parte alta della traversa.

I blucelesti vicino al gol al 36′ con la conclusione defilata di Fasan (L) che esce di poco a lato. Buon ingresso in campo del giovane Çaça (L) che prova ad mettere davanti alla prova in movimento Meleddu (L) ma la difesa neroazzurra fa buona guardia. Nel finale di tempo l’Inter passa ancora: cross in area dalla destra e tap-in vincente del neo entrato Matarrese (I).

Tabellino

LECCO – 1° TEMPO (3-4-2-1): Dalmasso; Mihali, M. Arena, Kritta; Manetti, Metlika, Pellegrino, Anastasini; Nova, Papotti; Galeandro. All. Valente

LECCO – 2° tempo (3-5-1-1): Dalmasso; Triacca, Meleddu, Sinn; Polonioli, F. Arena, Mallamo, Moutassime, Litti; Fasan; Parker. All. Valente

INTER U23 (3-4-2-1): Taho (73’ Raimondi); Donato (62’ Re Cecconi), Stante (62’ Breda), Jakirovic (85’ Peletti); Rocca (46’ Aidoo), Bovo (45’ Cerpelletti), Kaczmarski (62’ Venturini), Amerighi (62’ Milani); Franchi (73’ Agbonifo), Mancuso (73’ Fiordilino); Zuberek (46’ Matarrese). All. Vecchi

Marcatori: 15′ e 19′ Zuberek (I), 88′ Matarrese (I)

Arbitro: Dell’Oro Daniele coadiuvato da Colitti Andrea e Huete Valdivia Diego Alexander.

Ammoniti:

Espulsi: