Primi giorni di allenamento per il Lecco Calcio a 5. Il mister: “La velocità arriverà”

E’ finita la pausa estiva per i ragazzi della Lecco Calcio a 5

Il mister: “Lavoreremo perché diventino una squadra”

LECCO – Primi giorni di lavoro per il Lecco Calcio a 5 in vista del prossimo campionato di Serie A2. Giovedì pomeriggio la squadra si è ritrovata al Palarogeno, mentre venerdì a pranzo è stata ospite del presidente Elena Ionel al ristorante Griso di Malgrate. Da lì passaggio in sede per la firma dei contratti e le foto di rito, quindi nuovo appuntamento sul campo per il secondo allenamento. Sabato doppia seduta, al mattina e al pomeriggio, mentre la domenica è stata lasciata libera.

Il gruppo è apparso fin da subito molto motivato e le sensazioni di mister Parrilla sono positive: “Sono contento che i ragazzi siano arrivati tutti già abbastanza preparati a livello fisico, questo grazie alle schede predisposte dal nostro preparatore atletico Dario Valsecchi e che sono state svolte dai giocatori. Manca la velocità, ma quella arriverà con il lavoro delle prossime settimane”.

Primi tre giorni di lavoro che sono serviti più che altro per conoscersi: “Abbiamo preso dei bravi ragazzi che ora inizieranno a lavorare per diventare squadra – continua il mister -. Nella prossima settimana inizieremo ad alzare il ritmo e dopo, aver introdotto i concetti base a livello di tattica, inizieremo a fare un lavoro più dettagliato prima su ogni singolo giocatore per arrivare poi ai movimenti collettivi da proporre in campo».