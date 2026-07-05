Primiero Dolomiti Marathon: Bilora d’argento sul podio femminile. Protagonisti i Falchi-Lecco, Castellazzi 22° nella 42 km

Sul podio femminile brilla la lecchese Martina Bilora
Ottima prova degli atleti lecchesi in Trentino: Nicola Castellazzi tra i migliori italiani nella gara regina
PRIMIERO (TN) – Fra grandi nomi e titoli italiani: all’11ª Primiero Dolomiti Marathon, corsa tra gli scenari spettacolari delle Pale di San Martino, c’è una forte impronta lecchese. Tra i 2.300 atleti al via da 50 nazioni, si sono messi in evidenza diversi portacolori della Falchi-Lecco, protagonisti di prestazioni solide nella 42 km, quest’anno valida per il Campionato Italiano di Trail Corto.
A mettersi in luce è stato soprattutto Nicola Castellazzi, autore di una gara regolare e determinata che lo ha portato a chiudere in 22ª posizione assoluta con il tempo di 3h21’03”, risultando tra i migliori italiani in una competizione di altissimo livello.
Subito dietro, in una classifica molto compatta, si segnalano anche gli altri lecchesi della Falchi: Maurizio Del Giovannino 27° (3h26’49”) e Michele Castellazzi 28° (3h28’02”), a conferma dell’ottima prova corale del gruppo.
Più staccati ma finisher della dura prova trentina anche Carlo Proserpio (73° in 4h02’13”), Stefano Casati (154° in 4h36’28”) e Gabriele Alippi (190° in 4h47’23”).
Ma le soddisfazioni per Lecco non finiscono qui. Nella gara femminile, dominata dalla valtellinese Alice Gaggi, a salire sul secondo gradino del podio è stata infatti la lecchese Martina Bilora, autrice di una prestazione di altissimo livello chiusa in 3h20’58”, a soli 10 secondi dalla vittoria. Un risultato di grande prestigio che impreziosisce ulteriormente la giornata lecchese in Trentino.
La gara ha visto i successi di Cesare Maestri e della stessa Gaggi, nuovi campioni italiani con record, ma per Lecco arrivano segnali decisamente positivi: dai Falchi-Lecco al podio femminile, il territorio si conferma protagonista anche sui palcoscenici più importanti della corsa in montagna.
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