Pro Sesto – Lecco finisce 1 a 1 con i blucelesti in 9

Padroni di casa in vantaggio al 36′ con Capelli, pareggio del Lecco al 59′ con Mangni

Finale di gara incandescente con le espulsioni di Maldini (L) e Ilari (L)

SESTO SAN GIOVANNI – Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni finisce 1 a 1 tra i padroni di casa e il Lecco impegnati nella 4^ giornata del Campionato di calcio Serie C Girone A.

Un match intenso, che ha visto le due formazioni giocare a grandi ritmi. Gli equilibri si rompono al 36′ con l’acuto di Capelli che porta in vantaggio la Pro Sesto. Nella ripresa i blucelesti trovano il pareggio con un guizzo di Lepore ben sfruttato da Mangni lesto, da pochi passi, a beffare Del Frate. Finale di gara incandescente con il Lecco che resta in 9 uomini per le espulsioni dei due neo entrati Maldini (doppia ammonizione, la prima presa dalla panchina) e Ilari per un brutto intervento a centro campo. Padroni di casa che nel recupero cercano di far valere la doppia superiorità numerica ma il Lecco si difende bene e il crono è dalla parte del blucelesti con il triplice fischio finale che manda tutti negli spogliatoi con un punto a testa.

Tornando alla cronaca, primo quarto d’ora di gara con il gioco che ristagna a centro campo. Le due formazioni faticano a trovano gli spazi per affondare, con il primo tentativo che è di marca bluceleste e porta la firma di Lepore (L) che ci prova con una punizione dalla lunga distanza ma senza impensierire Del Frate (P).

Al 24′ sempre su palla inattiva, Lepore (L) mette in area un buon pallone allontano dalla difesa ospite sul quale arriva Galli (L) di prima intenzione ma manda alto.

Al 27′ un errore di Celjak (L) innesca l’ottimo Gerbi (P) che defilato sulla destra tira a botta sicura ma Melgrati fa buona guardia e si oppone di piede salvando il risultato.

Non può nulla l’estremo difensore bluceleste al 36′, quando la Pro Sesto passa in vantaggio con Capelli sugli sviluppi di una buona azione. Gerbi (P) della destra prova a concludere ma il tiro viene rimpallato da un difensore bluceleste con la sfera deviata verso la linea di fondo, l’attaccante di casa insiste e riesce a scodellare in area un cross sul quale si avventa Maurizii (P): tiro al volo con Melgrati (L) che si oppone alla grande, ma sulla respinta arriva Bruschi (P) per un primo tap-in che fallisce, ci riesce invece in seconda battuta Capelli (P) che da pochi passi spinge la palla in rete per l’ 1 a 0.

Nella ripresa è la Pro Sesto che cerca subito di farsi pericolosa con Gerbi (P) ma la conclusione da fuori area sfila sul fondo alla destra di Melgrati (L).

Al 59′ il pareggio del Lecco: Lepore (L), imbucato in area, è bravissimo a tenere in campo una palla destinata a finire sul fondo servendola con l’esterno sinistro all’accorrente Mangni (L), che da pochi passi mette in rete e firma il pareggio.

Al 68′ ci prova Wieser (P) sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma da buona posizione in piena area di rigore spara in tribuna. Sul capovolgimento di fronte Lepore (L) ci prova dalla lunga distanza con palla che sorvola la traversa.

Si arriva al 73′ con Bruschi (P) che mette i brividi a Melgrati (L) su punizione, ma la palla finisce sul fondo.

Nel finale di gara la doppia espulsione per i blucelesti, all’89’ Maldini (L), precedentemente ammonito dalla panchina, riceve il secondo giallo per fallo di gioco con Virgilio che gli sventola il rosso e lo manda anzitempo negli spogliatoi. Tre minuti dopo è la volta di Ilari reo di un brutto fallo a centro campo che gli costa il rosso diretto.

Lecco in nove uomini e Pro Sesto che ci prova senza successo, facendo paura solo al 93′ con Gattoni (P) servito in area da Sgarbi (P) ma il suo tiro è da dimenticare con palla che finisce lontano dalla porta. Al triplice fischio finale i blucelesti tirano un sospiro di sollievo, incassano un meritatissimo punto in attesa di vedere domani cosa succede sugli altri campi.

TABELLINO

PRO SESTO: Del Frate, Maurizii (Vaglica dal 78′), Gattoni, Marchesi (Wieser dal 51′), Della Giovanna (Giubilato dal 78′), D’Amico (Campgna dal 51′), Capelli, Marzupio, Gerbi (Sgarbi dal 73′), Toninelli, Bruschi. All: Matteo Andreoletti.

LECCO: Melgrati, Celjak, Enrici, Stanga (Maldini dall’ 85′), Martorelli (Zambataro dal 46′), Pinzauti, Girelli (Lakti dall’ 85′), Lepore, Mangni (Tordini dal 71′), Ardizzone (Ilari dal 75′), Galli. All: Luciano Foschi.

ARBITRO: Daniele Virgilio (Sez. di Trapani) coadiuvato da Centrone (Sez. di Molfetta) e Piazzini (Sez. di Prato)

NOTE – Esplusi: Maldini (L) per doppia ammonizione. Ilari (L) per fallo di gioco.

CLASSIFICA

(* una partita in meno)

Pordenone 43

*FeralpiSalò 39

Lecco 39

*L.R. Vicenza 38

*Renate 37

Pro Sesto 37

Pro Patria 33

Padova 32

*Novara 31

*AlbinoLeffe 30

*Arzignano Valchiampo 30

Pro Vercelli 30

*Juventus Next Gen 27

*Mantova 27

*Pergolettese 25

Sangiuliano City 24

*Virtus Verona 24

*Trento 23

*Piacenza 22

Triestina 18