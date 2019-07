Il centrocampo si arricchisce con Andrea Migliorini e Jacopo Scaccabarozzi

AlbinoLeffe e Giana Erminio saranno le avversarie di Coppa Italia

LECCO – Altra giornata importante per la Calcio Lecco che ha ufficializzato gli acquisti di due centrocampisti: Andrea Migliorini e Jacopo Scaccabarozzi.

Inoltre sono stati resi noti gli avversari di Coppa Italia: i lariani sono inseriti nel girone B con AlbinoLeffe e Giana Erminio. Il calendario del triangolare è ancora da definire ma sicuramente le tre partite si giocheranno il 4, 11 e 18 agosto.

Le new entry del mercato

Migliorini e Scaccabarozzi rappresentano il sesto e il settimo colpo della società di via Don Pozzi, dopo gli arrivi nell’ordine di Bacci, Chinellato, Giudici, Marchesi e Nivokazi.

Migliorini, classe ’88, arriva a Lecco dopo aver indossato nell’ultima stagione la maglia della Cavese. Il centrocampista, che predilige la fase d’impostazione, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e in carriera ha vestito anche le casacche di Livorno, Spal e Venezia, oltre ad aver giocato nel massimo campionato sloveno e australiano.

“Ho sposato il progetto del Lecco per la sua serietà. In molti inoltre mi hanno parlato bene di mister Gaburro e dunque non vedo l’ora di mettermi a sua completa disposizione. In carriera ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, tra cui quello di trequartista, anche se credo di poter dare il meglio come vertice basso” queste le prime parole di Migliorini da bluceleste.

Scaccabarozzi, classe ’94, approda invece in bluceleste dopo un’esperienza di un anno alla Vibonese, dove nell’ultimo campionato ha fatto registrare 36 presenze arricchite da due reti e due assist. Scaccabarozzi è sbocciato calcisticamente nel settore giovanile dell’Olginatese e ha esordito in Serie D coi bianconeri nella stagione 2011/2012. Successivamente ha anche trascorso quattro stagioni da protagonista a Renate in Serie C.