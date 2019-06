Prosegue la fase dei rinnovi in casa Calcio Lecco

La società continua il lavoro per l’allestimento della rosa

In settimana sono arrivate le conferme di D’Anna, Carboni, Lisai, Merli Sala e Moleri

LECCO – Prosegue il lavoro dei dirigenti della Calcio Lecco, che nelle ultime settimane hanno avviato i colloqui con i calciatori attualmente in rosa per i rinnovi contrattuali.

Dopo le prime conferme che hanno interessato capitan Andrea Malgrati, il centravanti Riccardo Capogna e i centrocampisti Nicola Segato e Jordan Pedrocchi (inserire link precedente articolo) negli ultimi giorni altri pezzi da novanta blucelesti hanno deciso di continuare a legare il proprio destino alla società del Presidente Paolo Di Nunno.

Gli ultimi rinnovi

Sulle corsie laterali mister Marco Gaburro potrà continuare a fare affidamento su Simone D’Anna e Giancarlo Lisai. I due esterni alti, autori nell’ultima stagione rispettivamente di 14 e 9 gol, oltre a 11 e 14 assist, restano dunque un punto fermo per le trame dell’attacco lecchese.

Discorso analogo per il pacchetto arretrato, con le conferme del classe ’93 Fabrizio Carboni e della bandiera, classe ’88, Ivan Merli Sala.

E’ infine notizia di questa mattina il rinnovo che porta Marco Moleri a vestire la casacca bluceleste per la terza stagione consecutiva.

Così il centrocampista classe ’98 dopo la firma: “Sono orgoglioso di poter indossare ancora i colori della mia città. E’ un onore per me, da lecchese, giocare in un campionato di livello professionistico con la squadra della città dove sono nato. Ringrazio la famiglia Di Nunno per la fiducia che ripone in me, oltre a tutti i tifosi per la stima da sempre dimostrata. Auguro al Lecco ancora tante annate ricche di soddisfazioni”.