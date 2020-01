Prove multiple indoor: Pastorelli e Monti d’argento ai regionali

A Bergamo i Regionali di prove multiple indoor

Doppio argento: Emma Pastorelli e Andrea Monti vice campioni

BERGAMO – Anticipo dei campionati italiani e i giallo blu affilano le lame, l’allieva Emma Pastorelli ottiene il 2° posto nell’pentathlon con 2933 punti e alla prima uscita sfiora il minimo per i campionati italiani che è lì a soli 167 punti. Per lei 9”52 sui 60hs, 1,47m nel salto in alto, 8,77m nel getto del peso, 4,96m nel salto in lungo e 2’42”3 sugli 800m.

Andrea Monti a sua volta sale sul secondo gradino del podio e lo fa nell’eptathlon dove conclude con un punteggio di 4650 che migliora il suo precedente primato di quasi 100 punti. Il suo cammino vede il 7”30 di primato personale sui 60m, il 6,15m nel salto in lungo, il 10,97m nel getto del peso, l’1,74m nel salto in alto, 8”86 sui 60hs, il 4,30m nel salto con l’asta e il 2’58”73 sui 1000m conclusivi.

Gli altri giallo blu presenti