Quale futuro per il Centro Sportivo Al Bione? Il progetto presentato al Panathlon

L’assessore Nigriello ha presentato al Panathlon il progetto di riqualifica parziale del centro sportivo

“Porterò avanti la proposta di intitolare il Bione a Renato Corbetta”

LECCO – Quale futuro per il Centro Sportivo Comunale ‘Al Bione’? Ad illustrarlo, martedì sera durante la conviviale del Panathlon Club Lecco, l’assessore allo Sport del Comune Roberto Nigriello che ha presentato il progetto di riqualifica parziale del centro sportivo.

Un investimento di 2 milioni 810 mila euro, finanziato anche da Regione Lombardia, che permetterà alla struttura di avere un nuovissimo campo da calcio in erba sintetica con adeguate tribune, spogliatoi rinnovati e, non da ultimo, una nuova pista di atletica. Senza dimenticare l’importante intervento effettuato sui sottoservizi grazie a Lario Reti Holding.

“Una città come Lecco merita di avere un Centro Sportivo decoroso, e non da terzo mondo quale è il Bione allo stato attuale. Nonostante le sue condizioni nell’ultimo anno il centro ha visto 190 mila ingressi. In tutti questi anni si è detto tanto e fatto poco, vuoi per mancanze degli amministratori, vuoi per lungaggini burocratiche. Questo è il primo passo di un progetto che è nato attraverso il dialogo con le società sportive e gli utenti del centro sportivo: loro sono stati i nostri interlocutori, perché solo chi vive la struttura può dire cosa, oggettivamente, non va e aiutare a trovare la soluzione migliore”.

Proprio da un confronto con le società sportive calcistiche si è deciso di rifare il campo 1: “Non aveva la priorità ma è il campo più ‘sentito’ e vissuto dagli atleti – ha spiegato Nigriello – sarà completamente rinnovata la pavimentazione, con erba sintetica, e realizzeremo una divisione tra il campo e la tribuna. Intendiamo omologarlo per ospitare le partite di Eccellenza”.

Il Bione avrà quindi una nuova pista di atletica: “Nonostante le condizioni di quella che siamo abituati a vedere le squadre di atletica lecchese spesso sono sui podi delle principali competizioni. Sistemare la pista era improrogabile” ha detto Nigriello. La pista sarà realizzata in colore blu (più resistente all’impatto dei raggi solari) e avrà dei corsie. Al termine della presentazione si è quindi parlato del futuro del Bione. “Questa prima parte di lavori dovrebbe essere completata entro il 4 dicembre, questi erano gli accordi con l’impresa – ha sottolineato Nigriello – il meteo purtroppo ha rallentato un po’ le cose, soprattutto per quanto riguarda la pista di atletica, ma stiamo rispettando il cronoprogramma. Inutile dire che molto resta da fare, ora come ora bisogna lavorare per portare a casa i finanziamenti necessari a completare la riqualifica. Spero che la prossima amministrazione, di qualunque colore politico sia, non smetta di impegnarsi su questo fronte”.

Da ultimo l’assessore ha promesso al Panathlon di portare in Comune la proposta del Club di intitolare il “nuovo” Centro Sportivo a Renato Corbetta: “Penso che nessuno possa avere qualcosa in contrario, mi impegno a portare la proposta in capigruppo per discuterla”.

Il prossimo appuntamento del Panathlon Club Lecco è il 10 dicembre presso l’NH Hotel per la tradizionale conviviale natalizia. Durante la serata verranno consegnati i ‘Premi Panathlon”.