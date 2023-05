Quasi ottocento al via. La Belèe de Cursa fa il pieno di emozioni

In 350 per la 11 chilometri e quattrocento concorrenti per il percorso da 6 chilometri

Soddisfatti gli organizzatori del Gruppo Sportivo Belledense. Ecco i risultati, premiati anche i migliori atleti più giovani

LECCO – Un’edizione da incorniciare per la “Belèe de Cursa”, la gara organizzata dal Gruppo Sportivo Belledense del rione di Belledo che domenica mattina ha fatto il pieno di partecipazione con quasi ottocento concorrenti al via.

Ha colto nel segno dunque la manifestazione che ha visto la partecipazione di gruppi sportivi della zona, associazioni, atleti agonisti e semplici amatori, singoli o in gruppo, giunti dai quartieri vicini e da fuori città. Tra i partecipanti anche il sindaco Mauro Gattinoni. (vedi la photogallery seguente).

“Anche con il meteo incerto degli ultimi giorni, la risposta degli amici della Belèe de Cursa è stata ottima e sempre entusiasmante – conferma Lorenzo Gilardi, presidente del gruppo Sportivo Belledense – lo è ancora di più se pensiamo che lo scorso anno, causa Covid, avevamo tenuto un numero chiuso a seicento partecipanti. La voglia di partecipare è stata superiore”.

Trecentocinquanta gli iscritti al percorso di 11 chilometri che dalla partenza di fronte alla fabbrica della Fiocchi Munizioni, in via Santa Barbara, i è allungato verso Maggianico spostandosi sui sentieri della zona boschiva sopra i quartieri di Acquate e Germanedo, passando per Neguccio, Rovinata, Ponte della Tenaglia, scendendo poi verso Germanedo e rientrando dal nucleo vecchio di Belledo. (di seguito, il video della partenza)

Quattrocento invece gli iscritti alla 6 chilometri, il cui itinerario ha attraversato anch’esso l’abitato di Maggianico, addentrandosi nel nucleo storico, tornando poi in salita nel rione di Belledo e, percorrendo le stradine del paese vecchio, è sceso verso l’arrivo.

Nelle scorse settimane, i volontari del gruppo sportivo (una quarantina in tutto) si sono dati da fare per la pulizia dei sentieri, in vista della gara. Un evento benefico: come ogni anno, il ricavato della Beleé de Cursa è destinato alla ricerca per la lotta contro il neuroblastoma.

Ecco i podi e i premiati di questa edizione della Beleè de Cursa:

BDC 2023

11 km uomini – trofeo Gerri corti

1. Ciresa Riccardo (46:48)

2. Meinardi Stefano (46:54)

3. Pepe Lorenzo (48:23)

11 km donne

1. Bergamini Alessia (55:31)

2. Germozzi Cristina (56:06)

3. Gianola Francesca (57:48)

6km uomini – trofeo Alessandro Regazzoni

1. Bonfanti Marco (20:20)

2. Bonasio Lorenzo (21:35)

3. Bellotti Carlo (21:43)

6 km donne

1. Valsecchi Camilla (22:3)

2. Piazza Sofia (23:33)

3. Crotti Simona (25:07)

Trofeo Luca corti (miglior giovane u12 maschio)

Astorino Filippo (23:52)

Trofeo Alex Crippa ( miglior giovane u12 femmina)

Amadini Marta (20:18)