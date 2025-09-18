Rampegamma Boulder Safari: Lecco diventa una palestra a cielo aperto 

L’evento di arrampicata urbana targato Gruppo Alpinistico Gamma

Appuntamento il 4 ottobre

LECCO – Il centro di Lecco si trasformerà in un grande “campo di gioco” verticale con il Rampegamma Boulder Safari, l’evento che porta l’arrampicata in città. Organizzato dal Gruppo Alpinistico Gamma per il 4 ottobre, il pomeriggio vedrà scalatori e appassionati cimentarsi su 30+2 blocchi disseminati tra le vie e le piazze, in un mix di sport, ingaggio e divertimento.

La formula è semplice e coinvolgente: con la quota di partecipazione, ogni concorrente riceve il pacco gara che include la maglia ufficiale dell’evento, food & drink, l’accesso alla lotteria e il diritto a partecipare alle finali, che si svolgeranno in serata con un live show aperto a tutti.

Le iscrizioni si potranno effettuare online (a questo link) o direttamente in Piazza Garibaldi, dalle 12.00 alle 15.30. La gara vera e propria scatterà alle 14.00, con chiusura dei blocchi prevista per le 18.00. Entro le 18.30 i partecipanti dovranno consegnare il proprio score in Piazza Garibaldi, fulcro dell’evento.