Oltre sessanta persone per la cena di chiusura della Randolario 2019.

Presentato il nuovo progetto solidale “Esci la pedana.”

LECCO – Con la cena di ieri presso il ristorante Giardino di Lecco si è chiusa la dodicesima edizione della Randolario. Per l’occasione sono stati anche distribuite le donazioni di beneficenza alle varie associazioni. Presente alla serata l’Assessore allo Sport lecchese Roberto Nigriello, che ha confermato la propria disponibilità a organizzare la partenza da piazza Garibaldi anche nel 2020. Premiato Luigi Mezzato, vincitore del “super premio” dedicato alla memoria di Sebastian Tubiana.

La prima donazione – trecento euro – è stata fatta a Stefano, consigliere dell’associazione “Un cuore, un mondo ONLUS”, che si occupa di bambini cardiopatici. “Mia figlia è nata con un cuore speciale – dichiara – ma grazie a questa associazione ora ha vent’anni e sta bene. Cerchiamo di aiutare come possiamo genitori di bambini che vengono ricoverati presso l’ospedale del cuore G. Pasquinucci di Massa, offrendo assistenza nella logistica. Inoltre ci occupiamo anche di interventi in paesi stranieri, in Africa e medioriente.”

Altri cinquecento euro sono finiti nelle casse dell’Associazione GASLA di Casatenovo, rappresentata da Patrizia Milan. ““Ci occupiamo di offrire assistenza ai malati di SLA, non solo quella fisica, ma soprattutto di quella psicologica. Questa malattia non ha ancora un’origine ben chiara, ma purtroppo i casi sono in aumento. Vogliamo contribuire ad alleviare la sofferenza di queste persone.”

La parte più sostanziosa del ricavato, ben duemila euro, è stata donata alla piccola Martina, bambina affetta da una rara patologia che viene sostenuta da anni dal Bike Team Formaggilandia2. Questi soldi sono un acconto per un progetto più grande, chiamato “Esci la pedana.”

“Martina sta diventando grande, e quindi ha bisogno di una pedana per poter essere caricata in macchina con la carrozzella – dichiara il presidente del bike team Roberto Maggioni – purtroppo, per problemi burocratici, le tempistiche sono molto strette e dobbiamo raccogliere circa 13.000 euro entro settembre. Questi duemila euro sono il primo passo, perché noi non vogliamo arrenderci.”

Con “Esci la pedana” i formaggini hanno creato una cosiddetta “Gold List” per raccogliere fondi per Martina, non presente alla cena perché impegnata in un ciclo di cure in Polonia. Con una piccola donazione si può inserire il proprio nome in questa lista di benefattori, sostenendo l’iniziativa. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito internet ufficiale della squadra.