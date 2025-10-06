Rayan El Azzouzi vince il titolo italiano sui 2000m e migliora il primato regionale U16 con 5’35”71

A Viareggio i Campionati Italiani Individuali e per Regioni
La Lombardia vince la classifica della Combinata, in gara sette lecchesi
VIAREGGIO (LU) – Week-end con il Campionato Italiano Individuale e per Regioni, la Lombardia vince la classifica con 596 punti, al secondo posto il Veneto con 578 punti, al terzo posto il Lazio con 554,5 punti. Dieci vittorie per la rappresentativa lombarda, nei 2000m successo di Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) capace di correre forte in 5’35”71, nuovo primato regionale U16 (Abdelkskim Elliasmine 11/10/2014 a Borgo Valsugana con 5’38”95).
Tre nuovi primati italiani: nella marcia 5000m Cristian Cecchetto (Atl Provincia di Vicenza) con 21’47”82 abbassandolo di ben 10 secondi, Bianca Baiocco (Atletica Libertas A.R.C.S Perugia) migliora il primato dei 1200sp con 3’43”32 abbassandolo di 49 centesimi, Ivan Davide Muraro (Atletica Villa Gordiani-G. Castello) migliora il primato delle prove multiple (Esathlon) con 5267 punti, ben 267 punti in più.
Per i lecchesi, oltre al titolo di Rayan El Azzouzi sui 2000m, Lucio Arienti (Up Missaglia) chiude in finale al 6° posto nei 300hs con 39”77 nuovo primato personale, lo stesso atleta aveva già corso nelle batterie con 39”82 abbassandolo il suo primato di 55 centesimi; Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 6^ sui 1000m con 3’01”11 a solo 20 centesimi dal suo primato; Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) 7° nel salto in alto con 1.81m; Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) 10° nel salto in alto con 1,81m, Maissara Iwena (Cs Cortenova) sugli 80m corre nelle batterie in 10”46, nella finale 2 conclude al 7° posto (15° posto finale) in 10”50; Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 18° posto dei 2000m in 5’58”68 a un solo secondo del suo primato personale.