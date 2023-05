Regionali. Atletica Lecco: 5° posto al maschile, 10° per le ragazze

Campionato Regionale di Società Assoluto, a Milano le donne a Saronno i maschi.

Silvia Crippa e Federica Dozio seconde, Elisa Pastorelli e Acerboni Nicole terze.

MILANO / SARONNO – Si è svolto lo scorso fine settimana il campionato regionale di società Assoluto. A Milano l’Atl Brescia 1950 vince con 13304 punti, l’Atletica Lecco al 10° posto con 10577 punti.

Quattro podi per le lecchesi: Silvia Crippa seconda sul getto del peso con 12,53m; Federica Dozio seconda sul lancio del giavellotto per 44,12m; Elisa Pastorelli terza sui 5000m con 17’22”50 nuovo primato personale e record societario sia Promessa e sia Assoluta, Nicole Acerboni lecchese in gara per la Bracco Milano riesce prendere il terzo posto sui 1500m 4’32”44 nuovo primato personale.

Tutti risultati

100m-34^ Giacin Mariam Coulibaly 12”85, 56^ Carolina Mayer 13”09, 102^ Beatrice Scola 13”55, 128^ Adda Djamila Sylla 13”82.

400m-18^ Federica Lega 59”07, 22^ Alice Anghileri 59”78, 46^ Arianna Bellani 1’02”22, 59^ Lucia Rosa 1’03”73, 74^ Ines Gennuso 1’05”52.

800m-10^ Clarissa Boleso 2’17”40, 12^ Sofia Bonanomi 2’18”10 (Bracco Atl),12^ Teresa Buzzella 2’21”27 (Bracco Atl), 59^ Clotilde De Alberti 2’40”37.

1500m- 9^ Ilaria Menatti 4’43”56 (Bracco Atl), 14^ Francesca Annoni 4’47”93, 21^ Benedetta Buzzella 4’55”24 (Us Derviese), 45^ Elena Brenna 5’20”86, 51^ Giulia Nasatti 5’29”50, 53^ Anna Panzeri 5’31”56.

5000m-16^ Michela Gritti 19’07”30.

400hs-23^ Camilla Comi 1’09”42.

3000sp-8^ Camilla Valsecchi 12’16”05.

Marcia 5000m-6^ Viviana Valsecchi 26’30”26.

Staffetta 4x400m-9^ Lisa Galluccio, Clarissa Boleso, Federica Lega, Alice Anghileri 4’11”72.

Salto in alto-18^ Elisa Storni 1,53m,24^ Sara Ciappesoni 1,45m.

Salto triplo-15^ Elisa Nobili 11,08m, 45^ Federica Maggi 9,18m.

Salto in lungo-25^ Martina Ravasio 4,96m.

Getto del peso-4^ Federico Dozio 12,26m, 7^ Elisa Dozio 11,09m (Gs Virtus Calco), 12^ Andrea Chiara Pozzi 10,29m.

Lancio del martello-20^ Kethrin Sironi 33,19m; 24^ Silvia Crippa 31,78m.

Lancio del giavellotto-22^ Isabella Santacroce 23,12m (Pol Libertas Cernuschese).

Saronno, cinque podi per i lecchesi

A Saronno la classifica vede il Cus Pro Patria con 12530 punti, i giallo blu lecchesi sono al 5° posto con 11913 punti.

Cinque podi lecchesi: Giacomo Proserpio vince il lancio del martello con 66,01m, Julian Scutareanu vince il salto in lungo con 2,00m, al secondo posto Giovanni Artusi sui 5000m con 15’10”59 nuovo primato personale, due atleti per il terzo posto Marco Aondio sugli 800m con 1’51”07 e Matteo Masetti per il lancio del giavellotto con 64,55m.

Tutti risultati