Regionali individuali e prove multiple Cadetti/e: vincono Ciappesoni e Panzeri

Per i lecchesi titoli nell’alto e nell’esathlon

BRESCIA – Gran belle gare nel week end per il campionato regionale Cadetti/e. Copertina per Daniele Leonardo Inzoli (Atl Riccardo Milano 1946) capace di saltare con 7,61m nel salto in lungo e migliora il primato italiano. Altro primato sarebbe stato quelli degli 80m con 9”40 di Kelly Ann Maevane Doualla Edimo (N. Atl Fanfulla Lodigiana) peccato solamente per i 2,2m in più del vento a favore.

Molto bene anche i lecchesi che vincono il titolo con Gabriele Ciappesoni (Polisportiva Mandello) nel salto in alto con 1,90m migliorando primato personale di ben 8 centimetri e Alessandro Panzeri (Gs Virtus Calco) che vince nell’esathlon con 2579 punti (100hs in 17”70, 1,46m nel salto in alto, 26,60m nel lancio del giavellotto, 4,94m nel salto in lungo e 23,16m nel lancio del disco) anche per lui il nuovo primato personale con 417 punti in più.

Pietro Cesana vince l’argento. Bronzo per Gemma De Capitani, Gaia Rigamonti e Letizia Paolino

Pietro Cesana (Pol Mandello) 2° classificato con 12,81m nel getto del peso, Gemma De Capitani (Up Missaglia) 3^ classificata sugli 80hs 11”94 nella prima serie e 11”41 in finale col nuovo primato personale, Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco) 3^ classificata sui 1200msp con 4’09”39, Letizia Paolino (Gs Virtus Calco) 3^ classificata nel pentathlon con 2999 punti (80hs in 13”90, salto in alto con 1,42m, lancio del giavellotto con 15,58m, salto in lungo con 4,78m e 600m in 1’51”97) nuovo primato personale con 259 punti in più.

In gara 16 atleti della Merate Atletica Promoline, 11 della Polisportiva Mandello e 10 della Virtus Calco

52 atleti lecchesi in gara: 16 per Merate Atletica Promoline, 11 atleti per la Polisportiva Mandello, 10 per il Gs Virtus Calco, 6 per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 4 per Up Missaglia, 2 per l’Us Derviese, 1 atleta per Atl Cassago, Team Pasturo e Atl 87 Oggiono.

Rotta verso Caorle

Rotta verso Caorle per il campionato individuale e per Regioni il 7/8 ottobre, il campione regionale farà parte della squadra, gli altri possono gareggiare solo col minimo. Saranno due i lecchesi che vestiranno la canotta biancoverde della Lombardia sia per la squadra che nell’individuale, tutti gli altri che possono gareggiare solamente individuale.

Tutti i risultati dei lecchesi che ha gareggiato a Brescia

80m: 37^ Virginia Rocca 11”08 (Atl 87 Oggiono), 75^ Alice Redaelli 11”54 (Pol Mandello), 119^ Giada Biffi 12”51 (Merate Atl Promoline), 120^ Annalisa Cantù 12”56 (Merate Atl Promoline), 125^ Emma Campana 12”92 (Merate Atl Promoline).

23° Samuele Petrolo 9”81 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48° Pietro Scaccabarozzi 10”21 (Up Missaglia), 55° Luca Teruzzi 10”27 (Merate Atl Promoline), 94° Riccardo Penati 10”74 (Up Missaglia), 98° Matteo Lanuti 10”99 (Gs Virtus Calco), 108° Matteo Bonanomi 12”23 (Gs Virtus Calco).

300m: 19^ Virginia Rocca 46”69 (Atl 87 Oggiono), 23^ Elisa Raimondi 46”89 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Valentina Bidoia 47”35 (Atl Cassago), 46^ Irene Marchiori 49”30 (Merate Atl Promoline), 51^ Giulia Monzani 50”41 (Merate Atl Promoline).

7° Alessandro Stella 39”38 (Merate Atl Promoline), 32° Pietro Scaccabarozzi 41”96 (Up Missaglia).

1000m: 25^ Emma Pozzi 3’33”47 (Us Derviese), 34^ Giulia Scacabarozzi 3’41”37 (Merate Atl Promoline), 38^ Greta Ghedini 3’45”93 (Up Missaglia).

19° Federico Forni 2’54”91 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 55° Daniele Arlati 3’10”14 (Merate Atl Promoline), 64° Leonardo Simoncelli 3’16”08 (Merate Atl Promoline), 77° Andrea Gilardi 3’27”80 (Merate Atl Promoline), 81° Amos Malacrida 3’30”29 (Merate Atl Promoline).

2000m: 8^ Anita Raineri 7’09”05 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27^ Francesca Passoni 8’52”93 (Merate Atl Promoline).

6° Federico Orlandi 5’59”63 (Team Pasturo), 29° Lorenzo Trincavelli 6’24”83 (Pol Mandello), 35° Daniele Arlati 6’47”97 (Merate Atl Promoline), 39° Leonardo Simoncelli 6’56”48 (Merate Atl Promoline), 48° Rayan El Hami 7’31”54 (Merate Atl Promoline)

1200sp: 3^ Gaia Rigamonti 4’09”39 (Gs Virtus Calco), 8^ Giulia Valagussa 4’54”44 (Gs Virtus Calco) 10^ Francesca Passoni 5’04”04 (Merate Atl Promoline).

7° Christian Guido Acerboni 3’45”18 (Us Derviese).

80hs: 3^ Gemma De Capitani 11”41 (Up Missaglia), 8^ Adelaide Castagna 12”95 (Pol Mandello).

100hs: 5° Filippo Vedana 14”14 (Merate Atl Promoline), 11° Giovanni Zucchi 16”60 (Pol Mandello).

300hs: 4^ Gemma De Capitani 46”35 (Up Missaglia), 22^ Valentina Bidoia 1’04”08 (Atl Cassago).

12° Alessandro Stella 44”81 (Merate Atl Promoline).

Salto in alto: 5^ Matilde Beretta 1,54m (Gs Virtus Calco), 20^ Annalisa Cantù 1,20m (Merate Atl Promoline), 20^ Emma Campana 1,20m (Merate Atl Promoline).

1° Gabriele Ciappesoni 1,90m (Pol Mandello), 13° Filippo Vedana 1,67m (Merate Atl Promoline), 17° Riccardo Lanfranconi 1,58m (Pol Mandello).

Salto in lungo: 39^ Rachele Nuzzo 4,20m (Pol Mandello), 65^ Ilaria Dozio 3,75m (Gs Virtus Calco).

26° Matteo Lanuti 5,18m (Gs Virtus Calco), 35° Luca Teruzzi 4,99m (Merate Atl Promoline), 39° Samuele Cesana 4,84m (Pol Mandello), 57° Matteo Bonanomi 3,88m (Bs Virtus Calco).

Salto triplo: 12^ Giulia Anderbegani 9,89m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27^ Rosa Chiara Dubini 9,12m (Pol Mandello).

Getto del peso: 7^ Beatrice Ferin 8,96m (Gs Virtus Calco).

2° Pietro Cesana 12,81m (Pol Mandello), 13° Edoardo Colleoni 9,14m (Merate Atl Promoline).

Lancio del disco: 15^ Beatrice Ferin 18,13m (Gs Virtus Calco).

5° Pietro Cesana 29,23m (Pol Mandello), 11° Simone Mezzera 23,59m (Pol Mandello), 20° Edoardo Colleoni 15,84m (Merate Atl Promoline).

Lancio del giavellotto: 27^ Giada Biffi 14,70m (Merate Atl Promoline).

6° Samuele Cesana 37,80m (Pol Mandello).

Pentathlon: 3^ Letizia Paolino 2999 punti (Gs Virtus Calco).

Esathlon: 1° Alessandro Panzeri 2579 punti (Gs Virtus Calco).