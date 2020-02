Regionali indoor Juniores e Promesse, pioggia di medaglie per l’Atletica Lecco

Atletica Lecco Colombo Costruzioni protagonista

Tre titoli regionali per i gialloblu lecchesi

BERGAMO – Titoli in palio a Bergamo, Saronno e Alzano Lombardo, sabato e domenica. con velocità, ostacoli, alto e asta. Subito due medaglie a Saronno nella prima giornata, sabato pomeriggio nel salto triplo Federica Maggi fa suo il titolo tra le Promesse saltando 11,62m, nelle Juniores invece Elisa Nobili con 11,05 si prende il 2° posto.

Passando a Bergamo bella doppietta per i nostri colori nei 60hs Juniores, Alessandro Rota vince il titolo correndo la finale in 8”34 dopo aver corso in 8”29 le batterie, Dyseisson Junior Goho lo accompagna sul podio grazie al 2° posto ottenuto con 8”44, medaglia di bronzo grazie al 3° posto nella finale dei 60m Juniores femminili per Lisa Galluccio, per lei 7”92 in finale.

Sempre a Bergamo l’altra doppietta giallo blu e la ottengono nel salto in alto Juniores, il neo campione regionale Mory Diop vince il titolo Juniores con 1,91m davanti al compagno di club Soueido Sinka che salta 1,85m.