Quattro podi per i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Week end dedicato ai campionati regionali di prove multiple con gli atleti impegnati sulla pista di Saronno

SARONNO – Week end dedicato ai campionati regionali di prove multiple con gli atleti impegnati sulla pista di Saronno nel campionato italiano di società fase regionale con anche i titoli di campione regionale in palio.

Titoli che hanno visto i due rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Veronica Besana e Marco Leone, vestire al termine della due giorni di gare le maglie di campione regionale, la prima nell’eptathlon e il secondo nel decathlon.

Doppietta tra le Allieve con Veronica Besana e Andrea Chiara Pozzi

Sfiora il primato italiano Veronica Besana grazie ai 5401 punti ottenuti nelle sette prove a cui ha preso parte ottenendo ben quattro primati personali: sui 200m correndoli in 25”28, nel salto in lungo con 6,19m, nel getto del peso con 11,34m e nel lancio del giavellotto con 35,47m. Gli altri risultati a completare lo score sono stati il 13”74 dei 100hs che valgono la bellezza di 1015 punti, l’1,65m nell’alto e il 2’35”75 degli 800m. Solo 64 punti hanno impedito all’atleta giallo blu allenata da Antonio Janni e Diego Crippa di impossessarsi del primato italiano.

Secondo gradino del podio e doppietta giallo blu per Andrea Chiara Pozzi che conclude le sue fatiche a 4414 punti ottenendo tre primati personali, 2’46”99 sugli 800m 5,21m nel salto in lungo e 35,10m nel lancio del giavellotto, a completare lo scorte il 28”55 sui 200m, il 13”74 sui 100hs, l’1,56m nel salto in alto e l’11,42m nel getto del peso.

Oro e bronzo nel decathlon Assoluto con Marco Leone e Luca Barbini

6683 i punti sufficienti a Marco Leone per aggiudicarsi il titolo regionale, 106 punti in meno del primato personale che risale alla scorsa stagione. A Saronno cadono i primati dei 110hs con 15”18, quello del disco con 37,03m quello del lungo con 6,83m e quello dell’asta all’aperto con 4,50m. Gli altri risultati vedono gli 11”84 sui 100m, il 52”92 sui 400m, il 5’02”39 sui 1500m, l’1,88m nel salto in alto, l’11,30m nel getto del peso e il 48,04m nel lancio del disco.

Luca Barbini ottiene il personale con 5719 punti e anche quelli sui 110hs con 16”09, quello dell’asta outdoor con 4,50m e quello del lancio del disco con 31,03m a completare i risultati l’11”71 sui 100m il 56”0 sui 400m il 6’02”40 sui 1500m l’1,80m nel salto in alto, il 6,17m nel salto in lungo, il 10,18m nel getto del peso e il 42,77m nel lancio del giavellotto.

Gli altri risultati dei lecchesi

Emma Pastorelli conclude al 6° posto con 3713 punti del nuovo p.p. l’eptathlon Allieve con la compagna di club Valentina Gilardoni 8^ con 3566 anche per lei p.p. nelle Assolute, 7^ Eleonora Villa con 4179 punti , 8^ Alessia Sala con 4075 punti e 11^ Elisa Storni con 3091 punti.

Atl Lecco prima tra le Allieve e seconda tra gli Assoluti sia maschile che femminile

13528 punti e primo posto tra le Allieve, 11345 punti e secondo posto nelle assolute, 12402 punti ma con soli due punteggi per gli Assoluti e anche per loro il secondo posto regionale.

Gare extra i migliori risultati dei lecchesi presenti

Buoni riscontro cronometrici sui 200m femminili con Federica Lega a 25”79, Bianca Pizzi a 26”4 e Lisa Galluccio a 26”07. Sugli 800m bene Sofia Bonanomi della Merate Atl Promoline con 2’24”11, nei 3000m Nicole Acerboni ferma il cronometro a 10’47”56, per Federica Maggi 5,17m nel salto in lungo. Passando al settore maschile buono il 21”99 di Andrea Colombo sui 200m.