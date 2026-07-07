Regione Lombardia: bando da 400mila euro per le Giornate dello Sport 2026

Domande dal 7 al 28 luglio 2026 per finanziare eventi sportivi gratuiti, multidisciplinari e aperti al pubblico tra luglio e ottobre

“Lo sport è un presidio di benessere e partecipazione sociale”, sottolinea il sottosegretario Federica Picchi

MILANO – Con un fondo da 400 mila euro, Regione Lombardia punta a portare lo sport nelle piazze e nei territori, sostenendo le iniziative organizzate dai Comuni con il nuovo bando “Giornate dello Sport 2026”. La misura, rivolta agli enti locali lombardi, nasce per incentivare eventi aperti alla cittadinanza e promuovere la pratica sportiva come occasione di aggregazione, inclusione e partecipazione.

Il bando, promosso dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani, Federica Picchi, finanzierà manifestazioni senza scopo di lucro e di carattere multidisciplinare, purché aperte al pubblico e in programma tra il 15 luglio e il 31 ottobre 2026. Le amministrazioni interessate potranno presentare domanda attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dalle ore 10 di oggi, 7 luglio, fino alle ore 12 del 28 luglio 2026.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la presenza dello sport nella vita delle comunità locali, valorizzando il ruolo delle amministrazioni comunali e delle realtà associative impegnate nella promozione dell’attività sportiva.

“Con il bando Giornate dello Sport 2026 – afferma Federica Picchi – Regione Lombardia conferma la propria visione: lo sport è un presidio di benessere e partecipazione sociale che deve vivere nei territori, vicino alle persone, soprattutto ai più giovani. Siamo convinti che questa iniziativa valorizzi le realtà associative locali e rafforzi il senso di comunità, dal bambino alla persona anziana, includendo ogni fascia d’età e ogni diverso talento”.

Per ampliare la platea dei beneficiari, il bando è stato articolato in due distinte linee di finanziamento. La prima è riservata ai Comuni con almeno 15 mila abitanti oppure alle aggregazioni costituite da tre o più Comuni. La seconda è invece dedicata ai Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila residenti, così da garantire anche ai centri più piccoli la possibilità di accedere alle risorse regionali.

Possono beneficiare del contributo esclusivamente i Comuni lombardi che organizzano sul proprio territorio, in forma singola o associata, giornate o feste dello sport. Saranno finanziate iniziative prive di finalità lucrative, aperte alla partecipazione del pubblico e capaci di coinvolgere più discipline sportive.

Attraverso questa misura, Regione Lombardia intende sostenere i Comuni nel ruolo di promotori dell’offerta sportiva locale, favorendo la diffusione della pratica sportiva tra cittadini di ogni età, incoraggiando stili di vita sani e promuovendo percorsi di inclusione e valorizzazione delle diverse abilità.