Esauriti tutti i pettorali per la decima edizione

Le iscrizioni si erano aperte venerdì sera

LECCO – E’ già record per la più amata delle skyrace in terra lecchese: sono già esauriti i pettorali per la prossima edizione della Resegup.

Sono gli stessi organizzatori ad annunciare il ‘sold out’ tramite i social. Tutti i 1200 posti disponibili per i partecipanti sono stati presi in pochi giorni.

Venerdì sera si erano aperte le iscrizioni e 12 ore dopo quasi mille pettorali erano stati assegnati. Nel weekend ne sono stati venduti oltre un centinaio, restava una spicciolata di iscrizioni ancora possibile, finite tra lunedì e questa mattina.

Ora resta solo l’attesa per la gara, in programma sabato 1 giugno, l’edizione numero 10 della manifestazione che prenderà il via come lo scorso anno da piazza Garibaldi.