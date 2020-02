Resegup 2020: annullata la presentazione di venerdì

Causa Coronavirus salta il tradizionale appuntamento al Politecnico

Il 2 marzo, non c’è virus che tenga, aprono le iscrizioni!

LECCO – Annullata anche la presentazione della ResegUp in programma venerdì 28 febbraio al Politecnico di Lecco. L’emergenza Coronavirus non risparmia nemmeno la gara di Lecco. L’organizzazione della 2Slow, però, ricorda che da lunedì 2 marzo aprono le iscrizioni.

Se le tradizioni saranno rispettate anche quest’anno, Coronavirus o no, non si potrà evitare l’assembramento… fortunatamente solo virtuale. 1200 i pettorali a disposizione dei concorrenti la maggior parte dei quali vengono “bruciati” in una manciata di ore. Alle ore 20 del 2 marzo tutti davanti al computer perché l’appuntamento è uno solo… “Resegupper siete pronti?!”

Informazioni e iscrizioni CLICCA QUI.