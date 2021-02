La situazione di incertezza, causa Covid, non permette ancora di dare conferme

LECCO – “Alla data di oggi, considerata la continua incertezza – dovuta al Covid – che caratterizza la possibilità di organizzare manifestazioni a carattere sportivo, non siamo in grado di definire se l’edizione ResegUp 2021 si potrà regolarmente svolgere“.

Queste le parole della società organizzatrice, la 2Slow Asd guidata dal presidente Paolo Sala, diramate oggi, martedì, attraverso una nota stampa.

“Da un lato – prosegue il comunicato – ci piacerebbe che la manifestazione possa essere un segnale di rilancio per il mondo sportivo lecchese e non solo, dall’altro – purtroppo – la sensazione è quella che la situazione resterà incerta ancora per un periodo tale da non permetterci di poter organizzare ResegUp in tutta sicurezza e senza violare le normative vigenti. Ci riserviamo ancora un po’ di tempo per potervi dare una risposta definitiva, nella speranza che possa essere quella che tutti ci aspettiamo”.