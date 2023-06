Resegup 2023: gli arrivi! Le foto dal traguardo di piazza Garibaldi

La galleria fotografica degli arrivi della Resegup

Le foto dal traguardo allestito in piazza Garibaldi

LECCO – Gioia, esultanza, lacrime e.. dolori! La Resegup è questo e tanto altro. Se lo portano sul volto gli atleti all’arrivo della skyrace più amata in città. Emozioni che possiamo rivivere nelle foto degli atleti al traguardo.

Ci sono gli sportivi che hanno concluso la gara e chi purtroppo ha dovuto fermarsi per lo stop dovuto al maltempo ma non ha rinunciato a raggiungere l’arrivo in Piazza Garibaldi. Eccoli quindi! Nelle immagini che potete sfogliare dalla nostra galleria fotografica: