Resegup 2025 da record: 1250 runner pronti a sfidare il Resegone

Pacco gara firmato Ande, pantaloncino tecnico e grande entusiasmo già questa sera alla consegna pettorali

Domani, sabato, si corre. Lo start è fissato alle ore 14:30 da piazza Garibaldi a Lecco

LECCO – È tutto pronto per l’evento sportivo più atteso dell’anno. La Resegup torna ad animare il cuore di Lecco con numeri da capogiro e un entusiasmo che si respira già in ogni angolo della città. Con 1250 iscritti, l’edizione 2025 promette di essere la più partecipata di sempre, un record che testimonia la crescita di una manifestazione ormai simbolo di sport, montagna e comunità.

Venerdì sera, in Piazza Garibaldi, si è vissuto il primo momento clou: la consegna dei pettorali e dei pacchi gara, quest’anno impreziositi da un pantaloncino tecnico firmato Ande, che gli atleti hanno potuto provare nel cortile interno di Palazzo Falck, concesso per l’occasione da Confcommercio Lecco. Qualche goccia di pioggia tra le 20.30 e le 22 ha provato a guastare la festa, ma invano: la maggior parte dei runner aveva già fatto tappa al quartier generale della corsa.

“Siamo a quota 1250 partenti, il numero più alto di sempre – ha dichiarato con orgoglio Paolo Sala, presidente della 2Slow, l’associazione sportiva che organizza la Resegup – Perché 1250 e non 1200? Perché i 50 in più sono i pettorali dei Big legati e quelli di qualche sponsor.” Una sfida nella sfida, che spinge l’asticella dell’organizzazione sempre più in alto.

Dietro le quinte, un lavoro incessante: lo staff è da giorni impegnato lungo il percorso per tracciarlo e allestire i ristori (ben sei), curando con attenzione ogni dettaglio, specie nei passaggi più tecnici e impervi. Anche il percorso alternativo è pronto, ma le previsioni lasciano ben sperare per sabato.

E se la logistica a terra gira come un orologio, non sono mancati imprevisti in quota. Oggi, con grande fatica, sono finalmente partiti due voli in elicottero per rifornire i ristori ai rifugi Stoppani e Azzoni quest’ultimo posto in cima al Resegone. “Una sofferenza – racconta ancora Sala – perché i voli dovevano svolgersi giovedì, ma le nuvole in quota ce lo hanno impedito. Stamattina sembrava tutto perduto, invece si è aperta una finestra di bel tempo e siamo riusciti a trasportare tutto il necessario”. Un sospiro di sollievo per tutti, a dimostrazione che, anche quando le condizioni sembrano avverse, la voglia di fare bene prevale.

Ma Resegup non è solo fatica e prestazione: è anche accoglienza, calore, festa. Tutto è pronto per il post-gara, con docce garantite da un’azienda specializzata in arrivo dall’Abruzzo, il pasta party all’oratorio di Lecco, il servizio massaggi per chi vuole rilassare i muscoli dopo l’impresa e l’immancabile deposito borse.

E per chi ancora non ha ritirato pettorale e pacco gara, l’appuntamento è sabato, giorno della gara, dalle 10:00 alle 13:30 in Piazza Garibaldi. Da lì partirà – e si concluderà – la Resegup, tra le grida del pubblico, il suono delle campane a festa e quella vibrazione speciale che solo la montagna sa regalare.

Lecco è pronta. Il Resegone aspetta. La Resegup può cominciare.

