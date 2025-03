Resegup 2025 è ufficialmente sold out! Assegnati tutti i pettorali

Un risultato straordinario in meno di 15 giorni dall’apertura delle iscrizioni

Si corre il 7 giugno

LECCO – Resegup 2025 fa il pieno di entusiasmo e passione: in meno di 15 giorni dall’apertura delle iscrizioni, tutti i 1.200 pettorali disponibili per la quattordicesima edizione della skyrace lecchese sono stati assegnati. Un risultato straordinario che conferma l’affetto e la voglia di sfida di atleti e appassionati per una gara diventata ormai un appuntamento immancabile.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno, quando il serpentone di runner partirà dal lungolago di Lecco, affronterà la salita fino alla vetta del Resegone e tornerà in città per un arrivo carico di emozione.

Grande soddisfazione per ASD 2Slow, organizzatore dell’evento, che vede confermato anno dopo anno il richiamo della manifestazione, anche grazie alla combinazione vincente tra prestazione sportiva, natura e partecipazione del pubblico. “Siamo felicissimi dell’interesse verso Resegup, andata sold out in sole due settimane dall’apertura delle iscrizioni” – dichiara Paolo Sala, presidente di ASD 2Slow – “Dopo la pandemia, avevamo registrato un calo diffuso di partecipazione, ma è un grande piacere vedere questo ritrovato entusiasmo”.

Per chi non è riuscito a iscriversi in tempo, rimane la possibilità di entrare in lista d’attesa mandando una mail a iscrizione@resegup.it. Nel frattempo, inizia il conto alla rovescia: manca sempre meno alla grande sfida di Resegup 2025!