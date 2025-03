Resegup 2025, superati i 1000 iscritti. Restano solo 200 pettorali

Superata la soglia dei mille iscritti all skyrace lecchese che ora punta al sold out

LECCO – La Resegup 2025 ha superato la soglia dei mille iscritti in meno di dieci giorni dall’apertura delle iscrizioni per la sua quattordicesima edizione, prevista per sabato 7 giugno 2025. Restano disponibili ancora 200 pettorali sulla piattaforma kronoman.net, dove è possibile iscriversi alla gara.

L’ASD 2Slow, associazione sportiva che ha dato vita alla Resegup nel 2010, esprime grande soddisfazione per questo risultato. La gara mantiene intatti gli elementi che ne hanno decretato il successo: un percorso di 24 chilometri con 1.800 metri di dislivello, panorami spettacolari dal centro di Lecco fino alla vetta del Resegone, un tifo straordinario dalla partenza all’arrivo e la combinazione di cuore, gambe e adrenalina.

Anche quest’anno, la Resegup conferma il suo impegno per la sostenibilità, collaborando con Sustainable Stay Hub per ridurre l’impatto ambientale dell’evento. Inoltre, la gara mantiene forte il suo spirito solidale, con un euro per ogni iscrizione devoluto all’Associazione Lecchese per l’Aiuto ai Giovani con Diabete (AGD Lecco).

Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei 1.200 pettorali disponibili, con chiusura definitiva, anche in caso di pettorali ancora disponibili, fissata per venerdì 30 maggio 2025 alle ore 21. Il costo per l’icrizione è di 45 euro fino al 15 maggio, mentre dal 16 al 30 maggio passerà a 50 euro.