Resegup 2025, venerdì la presentazione della 14^ edizione

Ore 19.00 al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano

Ospite il giornalista Nando Sanvito con una video storia dal titolo “In Alto di Corsa”

LECCO – Resegup 2025 ai blocchi di partenza. Come da tradizione l’ASD 2Slow ha scelto come location per la presentazione il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, fissando la data a venerdì 28 febbraio, alle ore 19.00.

Resegup che giunge alla sua 14^ edizione e per l’occasione avrà come ospite il giornalista Nando Sanvito che presenterà una video storia dal titolo “In Alto di Corsa”.

Durante la presentazione verrà svelato l’attesissimo pacco gara e la data di inizio iscrizioni.

“Grazie alla partecipazione di Nando Sanvito vogliamo dare un taglio diverso alla serata, con un intermezzo molto interessante – spiega Paolo Sala presidente di 2Slow – Alla classica presentazione abbiamo preferito offrire al pubblico un momento di intrattenimento”.

Non mancherà comunque la classica presentazione del percorso: “Che resta quello di sempre – aggiunge Sala – ed è ormai conosciuto, tuttavia è pur vero che potrebbe esserci qualche nuovo runner in platea, quindi un ripasso non fa mai male. Durante la presentazione sveleremo anche il pacco gara griffato Ande anche quest’anno main sponsor di Resegup“.

Tetto massimo di iscritti che resta quello dei 1200, “ci aspettiamo – spiega il presidente Sala – ancora una buona affluenza con l’auspicio di una partecipazione sempre più massiccia di atleti stranieri che nel corso delle varie edizioni sono sempre aumentati. Del resto – conclude Sala – l’obiettivo principale di Resegup è quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio, anche all’estero, facendo leva sullo sport e nello specifico sullo skyrunner”

Appuntamento quindi a venerdì 28, con inizio alle ore 19:00. La presentazione potrà essere seguita anche in streaming su Lecconotizie.com anche quest’anno Media Partner della Resegup.