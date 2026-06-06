Resegup 2026, tutti i premiati della 15^ edizione

A conclusione della 15^ edizione della Resegup le premiazioni per categoria

LECCO – Nessun record infranto (seppur per poco) ma la Resegup si conferma una grande festa.

La 15esima edizione non ha deluso le aspettative nonostante un inizio di giornata all’insegna della pioggia. Gli ingredienti c’erano tutti: atleti (big e non) motivati, passione, amicizia, e il risultato è stato come sempre entusiasmante. Resegup chiama e Lecco risponde presente, alla partenza, lungo il percorso, all’arrivo, un grande abbraccio agli oltre 1.200 atleti che si sono messi alla prova, sfidando i propri limiti per raggiungere la vetta del Resegone e tornare al punto di partenza, nel cuore del centro città.

Un entusiasmo che non è calato nemmeno a sera inoltrata quando Piazza Garibaldi ha ospitato le premiazioni, un momento per dire grazie agli atleti protagonisti ma anche a tutti i volontari e volontarie della famiglia 2Slow che da 15 anni regala questo sogno.

Oltre ai primi dieci uomini e dieci donne assoluti, la manifestazione ha celebrato i podi di categoria e assegnato premi speciali, perché alla Resegup ogni storia merita un applauso.

Di seguito, ecco i nomi dei premiati nelle diverse categorie

TOP TEN Assoluta Maschile: 1° Luca Del Pero; 2° Andrea Rota; 3° Paolo Bonanomi; 4° Mattia Gianola; 5° Lorenzo Panzeri; 6° Stefano Roncareggi; 7° Marco Zanga; 8° Dionigi Gianola; 9° Lorenzo Copes; 10° Moreno Sala

TOP TEN Assoluta Femminile: 1° Cecilia Basso; 2° Arianna Oregioni; 3° Francesca Colombo; 4° Aurora Bosia; 5° Sveva Della Pedrina; 6° Laura Chimenti; 7° Katia Plazzotta; 8° Sara Toloni; 9° Francesca Crippa; 10° Marta Rusconi

PRIMI POSTI Maschili

Cat. Under 30: Nicola Castellazzi

Cat. 31 – 40: Stefano Tavola

Cat. 41 – 50: Erik Gianola

Cat. 51 – 60: Fausto Rizzi

Cat. Over 61: Italo Conti

PRIMI POSTI Femminili

Cat. Under 30: Francesca Gianola

Cat. 31 – 40: Chiara Berera

Cat. 41 – 50: Livia Arcangeli

Cat 51 – 60: Debora Benedetti

Cat. Over 61: Enrica Paredi

SECONDI POSTI Maschili

Cat. Under 30: Alessio Mainetti

Cat. 31 – 40: Matteo Rodigari

Cat. 41 – 50: Dario Rigonelli

Cat. 51 – 60: Floriano Monti

Cat. Over 61: Giacomo Sangalli

SECONDI POSTI Femminili

Cat. Under 30: Irene Arlati

Cat. 31 – 40: Sara Ratti

Cat. 41 – 50: Roberta Pinchetti

Cat 51 – 60: Daniela Busnelli

Cat. Over 61: Cinzia Negri

TERZI POSTI Maschili

Cat. Under 30: Matteo Porro

Cat. 31 – 40: Danilo Brambilla

Cat. 41 – 50: Sergio Bonaldi

Cat. 51 – 60: Marino Fiorentini

Cat. Over 61: Sergio De Capitani

TERZI POSTI Femminili

Cat. Under 30: Marianna Colombo

Cat. 31 – 40: Daiana Concilio

Cat. 41 – 50: Carla Fontana

Cat. 51 – 60: Elena Caliò

Cat. Over 61: /

Atleta Guida Maschile: Giovanni Biffi

Atleta Guida Femminile: Enrica Paredi

Giovani Promesse Maschile: Stefano Rasca

Giovani Promesse Femminile: Matilde Busenti

Società con più iscritti: Osa Valmadrera

Ultimo Arrivato nel tempo regolare di gara delle 6 ore: Maurizio Castelletti

La Resegup non è soltanto una gara di sport e passione, ma anche un’occasione concreta per restituire valore al territorio. Anche nell’edizione 2026 la manifestazione ha rinnovato il proprio impegno solidale, devolvendo 600 euro ad Alleanze Educative di Girasole Impresa Sociale e 600 euro all’associazione Ale e Franz And Friends Onlus. Un gesto che conferma come la corsa verso il Resegone sappia unire agonismo, comunità e attenzione verso chi opera ogni giorno a favore degli altri.