Resegup 2026, tutti i premiati della 15^ edizione

A conclusione della 15^ edizione della Resegup le premiazioni per categoria
LECCO – Nessun record infranto (seppur per poco) ma la Resegup si conferma una grande festa.
La 15esima edizione non ha deluso le aspettative nonostante un inizio di giornata all’insegna della pioggia. Gli ingredienti c’erano tutti: atleti (big e non) motivati, passione, amicizia, e il risultato è stato come sempre entusiasmante. Resegup chiama e Lecco risponde presente, alla partenza, lungo il percorso, all’arrivo, un grande abbraccio agli oltre 1.200 atleti che si sono messi alla prova, sfidando i propri limiti per raggiungere la vetta del Resegone e tornare al punto di partenza, nel cuore del centro città.
Un entusiasmo che non è calato nemmeno a sera inoltrata quando Piazza Garibaldi ha ospitato le premiazioni, un momento per dire grazie agli atleti protagonisti ma anche a tutti i volontari e volontarie della famiglia 2Slow che da 15 anni regala questo sogno.
Oltre ai primi dieci uomini e dieci donne assoluti, la manifestazione ha celebrato i podi di categoria e assegnato premi speciali, perché alla Resegup ogni storia merita un applauso.
Di seguito, ecco i nomi dei premiati nelle diverse categorie
TOP TEN Assoluta Maschile: 1° Luca Del Pero; 2° Andrea Rota; 3° Paolo Bonanomi; 4° Mattia Gianola; 5° Lorenzo Panzeri; 6° Stefano Roncareggi; 7° Marco Zanga; 8° Dionigi Gianola; 9° Lorenzo Copes; 10° Moreno Sala
TOP TEN Assoluta Femminile: 1° Cecilia Basso; 2° Arianna Oregioni; 3° Francesca Colombo; 4° Aurora Bosia; 5° Sveva Della Pedrina; 6° Laura Chimenti; 7° Katia Plazzotta; 8° Sara Toloni; 9° Francesca Crippa; 10° Marta Rusconi
PRIMI POSTI Maschili
Cat. Under 30: Nicola Castellazzi
Cat. 31 – 40: Stefano Tavola
Cat. 41 – 50: Erik Gianola
Cat. 51 – 60: Fausto Rizzi
Cat. Over 61: Italo Conti
PRIMI POSTI Femminili
Cat. Under 30: Francesca Gianola
Cat. 31 – 40: Chiara Berera
Cat. 41 – 50: Livia Arcangeli
Cat 51 – 60: Debora Benedetti
Cat. Over 61: Enrica Paredi
SECONDI POSTI Maschili
Cat. Under 30: Alessio Mainetti
Cat. 31 – 40: Matteo Rodigari
Cat. 41 – 50: Dario Rigonelli
Cat. 51 – 60: Floriano Monti
Cat. Over 61: Giacomo Sangalli
SECONDI POSTI Femminili
Cat. Under 30: Irene Arlati
Cat. 31 – 40: Sara Ratti
Cat. 41 – 50: Roberta Pinchetti
Cat 51 – 60: Daniela Busnelli
Cat. Over 61: Cinzia Negri
TERZI POSTI Maschili
Cat. Under 30: Matteo Porro
Cat. 31 – 40: Danilo Brambilla
Cat. 41 – 50: Sergio Bonaldi
Cat. 51 – 60: Marino Fiorentini
Cat. Over 61: Sergio De Capitani
TERZI POSTI Femminili
Cat. Under 30: Marianna Colombo
Cat. 31 – 40: Daiana Concilio
Cat. 41 – 50: Carla Fontana
Cat. 51 – 60: Elena Caliò
Cat. Over 61: /
Atleta Guida Maschile: Giovanni Biffi
Atleta Guida Femminile: Enrica Paredi
Giovani Promesse Maschile: Stefano Rasca
Giovani Promesse Femminile: Matilde Busenti
Società con più iscritti: Osa Valmadrera
Ultimo Arrivato nel tempo regolare di gara delle 6 ore: Maurizio Castelletti
La Resegup non è soltanto una gara di sport e passione, ma anche un’occasione concreta per restituire valore al territorio. Anche nell’edizione 2026 la manifestazione ha rinnovato il proprio impegno solidale, devolvendo 600 euro ad Alleanze Educative di Girasole Impresa Sociale e 600 euro all’associazione Ale e Franz And Friends Onlus. Un gesto che conferma come la corsa verso il Resegone sappia unire agonismo, comunità e attenzione verso chi opera ogni giorno a favore degli altri.
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