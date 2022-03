Appuntamento alle 19 al Politecnico di Lecco. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming

Pacco gara, apertura iscrizioni, nuova partenza: si svelano le novità

LECCO – L’appuntamento è per le ore 19 di oggi, venerdì 11 marzo, al Politecnico di Lecco. Dopo due anni di stop, i Resegupper si ritroveranno, più gasati di prima, per scoprire tutte le novità della skyrace lecchese per eccellenza.

Pacco gara, nuova partenza, apertura delle iscrizioni: gli organizzatori della 2Slow faranno il punto su tutte le principali novità e sugli aspetti logistici della gara. Due cose però non cambieranno: la data che come da tradizione resta il primo sabato di giugno e la partenza al pomeriggio.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare alla presentazione, la registrazione si può effettuare direttamente in loco. Nel rispetto delle norme vigenti è richiesto il super green pass.

Si potrà seguire l’evento, a partire dalle 19, anche attraverso la diretta streaming che sarà trasmessa sul nostro giornale oppure sul canale Youtube della Resagup.