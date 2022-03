Resegup, è corsa al pettorale. Oltre 800 gli iscritti in sole 12 ore

Per partecipare basta andare sulla piattaforma Kronoman

Ancora 400 posti disponibili per essere al via il prossimo 4 giugno

LECCO – Come da previsione, con l’apertura delle iscrizioni, è scattata anche la corsa per garantirsi un pettorale per partecipare alla Resegup 2022. Dopo due anni di stop a causa delle tristemente note vicende legate alla pandemia, finalmente il prossimo sabato 4 giugno si torna a correre.

Le iscrizioni si sono aperte ieri, lunedì 21 marzo, alle ore 20 sulla piattaforma Kronoman. Nel giro di 12 ore sono già oltre 800 gli iscritti (per la precisione 827 alle ore 9 di oggi, 22 marzo), due terzi dei posti disponibili sono già andati a ruba. Nonostante un po’ di ruggine accumulata in questi 2 anni, la voglia di Resegup è ancora tanta!