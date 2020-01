Resegup: il 2 marzo alle 20 si aprono le iscrizioni

Finite le feste si torna a parlare di Resegup

Il 2 marzo alle ore 20 parte la caccia al pettorale: “Siete pronti?”

LECCO – “Ci siamo… ecco la data tanto attesa!” Così l’organizzazione della 2Slow ha annunciato via social giorno e ora in cui apriranno le iscrizioni della Resegup 2020. La skyrace, nel giro di una decina d’anni, è entrata nel cuore dei lecchesi e non solo: i pettorali a disposizione dei concorrenti si sono moltiplicati edizione dopo edizione fino a raggiungere la cifra record (e limite) di 1200.

Lunedì 2 marzo alle ore 20 tutti davanti al computer per cercare di portarsi a casa l’ambito “pass”. Negli anni scorsi i pettorali sono andati esauriti nel giro di poche ore, vedremo se anche quest’anno sarà così… La Resegup è sempre di più la corsa dei lecchesi e l’importante è esserci… “Resegupper siete pronti?!”