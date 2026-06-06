Luca Del Pero e Cecilia Basso firmano la Resegup2026

Lecco non si smentisce, spettacolo in una Piazza Garibaldi gremita

Tifo da stadio lungo il percorso, i vincitori: “Il pubblico è stato pazzesco, gara unica nel suo genere”

LECCO – Nonostante la pioggia, che questa mattina ha dato più di una preoccupazione agli organizzatori, uno splendido sole ha fatto capolino poco prima della partenza della 15^ edizione della Resegup, la skyrace lecchese firmata 2Slow che come da tradizione ha animato il primo sabato di giugno.

Nella torcida di Piazza Garibaldi sono stati Luca Del Pero e Cecilia Basso ad imporsi sugli oltre 1.200 runner che anche quest’anno hanno lanciato la sfida al Re Resegone.

Partenza puntuale alle 14.30 con i migliori davanti che, sembrava, dovessero correre i 100 metri. Poco dopo mezz’ora i primi verdetti alla Capanna Stoppani con il favorito Luca Del Pero davanti di un paio di minuti, dietro di lui il keniota Ekwam Abraham e terzo il valmadrerese Andrea Rota.

Tra le donne la prima a passare alla Stoppani è stata Cecilia Basso, seguita dalla lecchese Francesca Colombo e Arianna Oreggioni.

Poi la salita, verso la vetta, il fiato corto e le gambe che spingono al meglio, nonostante le condizioni difficili del percorso, bagnato e scivoloso. La cima del Resegone al passaggio era avvolta dalle nubi. A raggiungere il rifugio, accompagnato da un tifo da stadio, è stato sempre Del Pero, seguito da Rota e Paolo Bonanomi. Al femminile ha condotto la scalata Cecilia Basso, che poco dopo un’ora e mezza di gara ha raggiunto la vetta. Dietro di lei sempre Colombo e Oregioni.

In discesa Del Pero uomo solo al comando: scatenato l’atleta del Team Scarpa Asd Run che è volato in picchiata staccando con decisione gli avversari e arrivando freschissimo al traguardo con un tempo 2h 14′ e 18”, mancando per un soffio il nuovo record (il primato resta quello del 2025 di Kevin Kibet, 2h13’24”). Dietro di lui il valmadrerese Andrea Rota (Osa Valmadrera Team Salomon), 2h 20′ 28”, e terzo Paolo Bonanomi (Falchi Lecco) con un tempo di 2h 20′ 53”.

Al femminile a dominare dall’inizio alla fine è stata Cecilia Basso (team Orecchiella Garfagnana-Brooks) prima a tagliare il traguardo con un tempo di 2h 50′ 58”. Dietro di lei Arianna Oregioni (Santi Nuova Olonio) 3h 2′ 36” e Francesca Colombo (Falchi Lecco) 3h 03′ 14” a completare il podio.

Un’altra bellissima edizione, una giornata di sport, passione, amicizia. Ma la Resegup è stata come sempre un un grande spettacolo anche grazie all’altro grande protagonista della Resegup, il pubblico: dal centro città fino alla vetta del Resegone in tantissimi hanno affollato il percorso sostenendo con un entusiasmo contagioso tutti gli atleti, nessuno escluso. Ed è questo, in fondo, a rendere la Resegup una gara speciale ed unica nel suo genere.

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