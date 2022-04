Resegup: mille iscritti, restano disponibili solo 200 pettorali

Si corre sabato 4 giugno con partenza alle 15.30 da piazza Garibaldi

2Slow al lavoro per mettere a punto e organizzare la poderosa macchina dei volontari che ne conta ben 400

LECCO – Siamo ormai a mille iscritti alla Resegup 2022 in calendario per sabato 4 giugno. La mitica skyrace lecchese scalda i motori e lo fa come sempre richiamando numerosi runner provenienti anche da fuori regione.

“Tantissimi i lecchesi e gli atleti lombardi, ma non mancano runner provenienti da altre regioni come dalla Sardegna e persino dall’estero, hanno già confermato l’iscrizione un gruppo di atleti spagnoli e alcuni francesi”, spiegano della 2Slow, società che ha inventato e organizza la Resegup.

Un appuntamento atteso che, come sempre, richiama anche un grande pubblico sia lungo il (percorso di 24 km per 1800 metri di dislivello positivo) che in centro città dove la gara inizia a termina, quest’anno con partenza e arrivo nella centralissima piazza Garibaldi.

Un evento sportivo che vuole anche essere un appuntamento di convivialità, come ha sempre sostenuto la 2Slow, il team di organizzatori ha infatti fissato sin dalla prima edizione la partenza della Resegup di pomeriggio, alle 15.30, con l’arrivo della maggior parte degli atleti in “orario aperitivo” giusto in tempo per brindare alla piccola grande impresa dei 1200 Resegupper animando così il centro cittadino all’insegna della corsa tra lago e monti.

Intanto la 2Slow sta approntando la poderosa macchina dello staff che raggiunge i circa 400 volontari. Un lavoro importante e determinante che coinvolge tanti gruppi e associazioni del territorio legate al mondo della montagna e dello sport: “Stiamo contattando i principali gruppi e associazioni del territorio che si sono fidelizzati nel corso degli anni, così come i gestori dei rifugi presenti sul tracciato, per la gestione dei numerosi punti ristoro presenti sul tracciato e per presidiare gli snodi principali della gara sia nel suo sviluppo montano che in quello cittadino – spiegano dalla 2Slow – Unitamente alla macchina dei volontari, ormai consolidata, si stanno definendo nel dettaglio anche i vari punti legati alla sicurezza in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Polizia Locale e Soccorso Alpino”.

Mentre si va verso il sold out di 1200 iscritti, l’appuntamento da segnare in rosso sull’agenda è per sabato 4 giugno, alle 15.30 con la partenza dell’11^ edizione della Resegup!