ResegUp: si corre il 6 giugno, la partenza torna in piazza Garibaldi

Sempre 1200 pettorali disponibili, il via il 6 giugno

Cena con sponsor e amici, ma l’organizzazione è già al lavoro

LECCO – E’ ora di cominciare ad allenarsi. E’ vero, il primo freddo non aiuta, ma se la data può sembrare ancora lontana, in realtà il 6 giugno è dietro l’angolo. 6 giugno, esatto, ResegUpper tenetevi liberi! E’ stato il presidente della 2Slow Paolo Sala a snocciolare i dati dell’edizione 2019 durante la cena con gli sponsor e gli amici.

“Siamo partiti nel 2010 in 300, avevamo paura di non raggiungere questo numero ma ce l’abbiamo fatta una settimana prima della partenza. Piano piano siamo saliti di numero fino a raggiungere i 1200 concorrenti attuali: un numero che siamo in grado di sostenere e che rappresenta il bacino ci chi vuole fare la gara. Un numero che terremo anche per l’edizione 2020”.

2000 copie di libretti promozionali, un sito web che raggiunge numeri importanti, Facebook, Instagram, il video ufficiale 2019 che ha superato le 8 mila visualizzazioni in tre settimane e una diretta streaming (attraverso il nostro giornale) che ha fatto 35 mila visualizzazioni.

“Numericamente ci siamo. A questo aggiungiamo un pubblico meraviglioso che durante la gara incita gli atleti lungo tutto il percorso. L’anno prossimo la gara è sabato 6 giugno quindi ‘save the date’. La formula resta la stessa, cambia solo la partenza che per motivi logistici tornerà in piazza Garibaldi. 1200 pettorali disponibili, esclusi gli atleti stranieri che potranno iscriversi anche il giorno prima della gara”.

La macchina organizzativa si è già messa in moto per regalare un nuovo spettacolo e voi siete pronti?