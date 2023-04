Resegup: ultimi giorni per iscriversi al prezzo base

Fino al 12 Aprile il costo dell’iscrizione e di 38 euro

LECCO – Siete in dubbio se fare o non fare la Resegup? Il consiglio che solitamente gli skyrunner danno ai neofiti della corsa in montagna, soprattutto a quelli indecisi nel presentarsi o meno ai nastri di partenza è spesso il seguente: “Iscriviti. Così non hai più scuse né giustificazioni. Devi solo pensare ad allenarti e a dare il meglio il giorno della gara, senza guardare il cronometro”.

“E quale occasione migliore se non quella di sfruttare gli ultimi giorni per poter avere un pettorale della Resegup edizione 2023 al costo base di 38 euro”, fanno sapere dalla Asd 2Slow associazione organizzatrice dell’attesissima skyrace lecchese.

C’è infatti tempo fino al 12 Aprile per poter iscriversi al costo speciale di 38 euro, dopodiché il presso passerà a 45 euro fino all’11 Maggio, quindi dal 12 Maggio scatterà a 50 euro. Ovviamente le iscrizioni resteranno aperte alle condizioni di cui sopra, fino all’esaurimento dei 1200 pettorali disponibili, con la chiusura definitiva (anche senza raggiungimento del numero massimo di atleti) fissata per martedì 23 maggio alle ore 21.00.

Intanto il numero degli iscritti sta quasi toccando quota mille, sono infatti 963 (al momento della pubblicazione dell’articolo) i runner che hanno prenotato un pettorale sulla piattaforma Kronoman.net.

Nel frattempo proseguono i lavori dietro le quinte da parte di 2Slow, mentre sembrerebbe ci siano in serbo ulteriori sorprese per questa 12^ edizione, che verranno annunciate nei prossimi giorni.

Per tutti: runner, sostenitori e appassionati di corsa in montagna, la data da segnare in rosso è quella di sabato 3 giugno, alle 14.30, quando verrà dato il via alla Resegup 2023 che anche quest’anno ha come sponsor tecnico Ande.

Link per iscriversi