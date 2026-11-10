Riparte il trofeo Lanfritto Maggioni, domenica a Rodero in programma la 4^ prova

20^ edizione biennale consecutiva del circuito di corsa campestre giovanile
RODERO (CO) – Riparte il trofeo Lanfritto Maggioni, 20^ edizione biennale consecutiva del circuito di corsa campestre giovanile. Il trofeo era partito nella stagione 1974/75 con la prima edizione in memoria Attilio Lanfritto e Giorgio Maggioni, due giovani atleti della società sportiva Polisportiva Libertas Cernuschese morti dopo essere stati investiti da un’auto nell’ottobre 1972.
20 edizioni del trofeo biennale consecutivo, che hanno visto 11 società vincere il trofeo, 6 quelle lecchesi che hanno ottenuto il successo partendo dal Cs Cortenova con ben 5 trofei, Atletica Lecco Colombo Costruzioni 3 trofei, As Premana 2 trofei, un trofeo per Gs Virtus Calco, Merate Atletica Promoline, Polisportiva Bellano.
Cinque tappe per il trofeo 2026: già effettuate le tappe dell’8 febbraio ad Albate (CO), del 22 febbraio a Casnate con Bernate (CO), dell’8 marzo a Erba (CO). Domenica prossima 15 novembre appuntamento a Rodero (CO), ultima tappa il 29 novembre a Cernusco Lombardone (LC).
A Rodero (Campo Sportivo via Confine) oltre al trofeo, correranno anche gli Assoluti (dagli Allievi fino ai Master) per una gara di cross corto, ritrovo e ritiri chip alle 9, inizio gare alle 9.30, alle 13 premiazioni. Organizzate l’Associazione Polisportiva Sporterapia.
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