Sul gradino più alto del podio tutti gli atleti delle rispettive categorie

Soddisfatto dei suoi allievi il Maestro Salvatore Messina. La palestra di Lecco si è classificata seconda per le vittorie ottenute in gara

LECCO – Avvio di stagione brillante per Dinamic Karate ASD Lecco. Domenica scorsa presso il Palazzetto dello Sport di Gorgonzola i suoi atleti si sono scontrati con altri agonisti alla gara CSEN di Karate e Karate Integrato – Memorial Amedeo Bassini, ottenendo in tutte le categorie il massimo risultato.

A conquistare il titolo di campione Sofia Todeschini, Andrea Consonni (già pluripremiato) e Giacomo Anghileri, alla sua seconda competizione. Risultati non scontati considerando che nel settore del Karate Integrato, a cui partecipano sportivi normodotati e diversamente abili e presente da anni nel CSEN, gli atleti si confrontano con determinazione e competitività. Entusiasta infine di prendere parte alla sua prima gara Francesco Bertino.

Compiaciuto per i risultati ottenuti dai suoi allievi il Maestro Salvatore Messina, il cui impegno e professionalità sono stati fondamentali durante gli allenamenti della squadra, capace di ricoprire non solo il ruolo di istruttore ma anche quello di Mental Coach. Messina ha voluto ringraziare anche i genitori degli atleti per il sostegno e la disponibilità nell’accompagnare i ragazzi in questo percorso sportivo.

Dinamic Karate ha inoltre conseguito il secondo piazzamento come palestra per numero di vittorie ottenute, in una gara che si è dimostrata competitiva, organizzata e arbitrata in maniera imparziale.