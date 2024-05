Ritiro pettorali e pacco gara, la Resegup scalda i motori

Questa sera in Piazza Garibaldi in tanti per ritirate pettorale e pacco gara. Ci sarà tempo anche domani, dalle ore 9 alle ore 13. Partenza gara ore 14.30

Obbligo per tutti i runner di avere con sé un bicchiere o una tazza personale. Ai ristori niente bicchieri di plastica

LECCO – E’ iniziato il conto alla rovescia per la 13^ edizione della Resegup, la skyrace lecchese che porterà 1200 runner dalle acque del Lario fino alla vetta del Resegone e poi di nuovo giù, in picchiata, in centro Lecco per tagliare il traguardo.

E mentre è iniziato il count down, questa sera, venerdì, vigilia della gara, in piazza Garibaldi si è svolta la tradizionale consegna del pettorale e del pacco gara con il main sponsor Ande che quest’anno ha voluto fare le cose in grande proponendo un paio di scarpe da trail running; in più, per le 160 donne iscritte è stata donata una piantina fiorita offerta dall’Azienda Agricola Matteo Lombardini.

Se la distribuzione del pettorale è ormai cosa rodata, quella dell’originale pacco gara ha richiesto inevitabilmente un extra lavoro per il team Ande che con i suoi ambassador ha allestito nel cortile interno di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi una sorta di grande camerino, mentre la sala conferenze è stata trasformata in un piccolo magazzino con più di 1200 scatole di scarpe. Doverosa la prova scarpe per molti runner, mentre c’è chi ha sfruttato nei giorni scorsi la possibilità di effettuare la prova numero in uno dei negozi, passando pertanto direttamente al ritiro del pacco gara. Tra coloro che questa sera si sono presentati a ritirare pettorale e pacco gara passando dal “camerino” c’è stato anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, appassionato di corsa in montagna e super “aficionado” alla skyrace lecchese.

Domani, sabato 1 giugno, giorno della gara, altro giro, dalle 9 alle 13 c’è ancora tempo per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Quindi, alle 14.30 sempre da piazza Garibaldi la partenza della Resegup 2024.

La 2Slow che organizza la gara ricorda a tutti i runner l’obbligo di aver un bicchiere o una tazza personale in silicone o altro materiale da utilizzare nei ristori, dove non sono previsti bicchieri di plastica.