Ritiro pettorali Resegup ok! Domani si corre la 12^ edizione

Finestra per il ritiro pettorali anche domani, sabato, dalle 10 alle 13 in piazza garibaldi

Partenza fissata alla 14.30 e diretta Live su Lecconotizie dalle 14.20

LECCO – Resegup 2023 che entra nel vivo. Questa sera in piazza Garibaldi distribuzione dei pettorali e del pacco gara griffato Ande, dalle 18 alle 22, con una finestra per il ritiro previsto anche domani, sabato 3, giorno della gara, dalle 10 alle 13.

Come sempre atmosfera festosa e goliardica, che ha visto un’ottima affluenza, ben oltre il 70% degli iscritti (1200 al via) si sono presentati agli ordini dello staff 2Slow per il ritiro del pettorale e del pacco gara.

Clemente il meteo che ha risparmiato organizzazione e atleti dalla pioggia, cosa che, incrociando le dita, si spera accada anche domani. Infatti, se in mattinata sono previste precipitazioni, sembrerebbe che dal primo pomeriggio fino a sera Lecco e zone limitrofe vengano risparmiate dalla pioggia.

Domani mattina agli ordini del presidente Paolo Sala, la macchina organizzativa si metterà in moto dal primo mattino, con l’allestimento di piazza Garibaldi punto di partenza e arrivo della 12^ Resegup e la preparazione dei ristori.

Questa sera tra i numerosi runner che si sono presentati al ritiro dei pettorali si è vista la vincitrice della scorsa edizione, Martina Bilora, anche quest’anno tra le favorite. Dei big al maschile nessuna traccia, hanno invece fatto capolino i due sindaci in gara Mauro Gattinoni primo cittadino di Lecco e Marco Passoni sindaco di Olginate; al via ci sarà anche don Walter Magnoni parroco di Acquate grande appassionato di montagna e corsa.

Con lo Staff Resegup presenti gli stand del main sponsor Ande, di The North Face e di Dynamo Naturalmente Oltre.

Appuntamento quindi per domani, sabato. Partenza fissata per le ore 14.30, con il plotone dei 1200 runner che dovranno affrontare i 24km per 1800 metri di dislivello positivo raggiungendo il rifugio Azzoni in vetta la Resegone e poi giù, verso Morterone senza però raggiungerlo, deviando, di nuovo in salita, verso il passo del Giuff, raggiungere con un sali-scendi Erna, ripassare davanti al rifugio Stoppani già “salutato” in salita e poi picchiata finale per tagliare il traguardo di piazza Garibaldi da dove si potrà seguire sul maxi schermo la Diretta Live così come in esclusiva su Lecconotizie.

Buona Resegup a tutti. Alè!