Ritmica. A Cremona, risultati eccellenti per la Zanetti

Diverse medaglie d’oro per le lecchesi

Ottimi risultati nella gara organizzata dalla UISP

CREMONA – Lo scorso fine settimana si sono ben comportate le ragazze della Polisportiva Zanetti nella 1° fase del campionato nazionale di ginnastica ritmica organizzata dalla UISP nella palestra “Ca’ de’ Mari” di Cremona. Diverse atlete hanno ottenuto risultati di prestigio e anche medaglie d’oro.

In categoria nazionali 1° fascia, Arrigoni Alice è medaglia d’oro con la palla; tra le Esordienti secondo posto di Martina Musaraj (clavette), mentre in categoria Junior duplice argento per Aurora Cavallaro (nastro) e Francesca Rota (clavette).

Tra le Senior, medaglia d’oro per Laura Panzeri nel nastro, Sara De Palma è argento nella palla, con la sua compagna Arianna Marino quarta. Nella fune le lecchesi occupano i due posti meno prestigiosi del podio, con Gabriela Uka seconda e Panzeri terza.

Nel gruppo delle nazionali “Mini 1”, clamorosa tripletta nel corpo libero Junior, con Miriam Calveri campionessa, davanti a Cecilia Marchi ed Elisa Pozzi. Nella stessa categoria argento per Camilla Cattaneo nel nastro, davanti alla sua compagna Elena Mortion. Tra le Allieve bronzo per Sabrina Cavallaro nel cerchio, stesso risultato ottenuto da Giorgia Macaluso tra le Senior. La stessa Macaluso ha fatto meglio nelle clavette, seconda.

Tante vittorie nel corso base: tripletta d’ori in categoria allieve con Cristiana Zanetta (palla), Ruth Soulama (cerchio) e Tanisha Marca Juarez (fune).

Tra le esordienti vittoria nella palla per Giorgia Riva e nella fune per Elena Ferrara, con Sofia Mazzoleni terza.

Da segnalare anche la bella prestazione tra i maschi di Gabriele Mameli, unico a presentarsi nella gara di palla.