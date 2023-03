Ritmica. Brave le atlete della Zanetti alla prima prova regionale ACSI

Moltissime vittorie per le lecchesi

Grande soddisfazione per l’allenatrice Mara Miggiano

SOLBIATE CON CAGNO (CO) – Domenica 12 marzo si è svolta la prima prova regionale ACSI nella palestra di Solbiate con Cagno (Co). La sezione di ginnastica ritmica della polisportiva Zanetti ha partecipato sia alle gare dell’Agonistica che a quelle del Promozionale, ottenendo ottimi risultati.

Nel gruppo agonistico sono state diverse le vittorie. In categoria Silver A2 Junior le lecchesi hanno vinto quasi tutte le gare: Desirée Pugliese (Palla e Nastro), Gabriela Uka (Clavette), Laura Panzeri (Fune) e il corpo libero a squadre con e tre giovani ginnaste insieme.

Anche nel Silver B i risultati sono stati ottimi. Tra le Allieve primo posto per Valentina Gilardoni (Corpo libero, Cerchio) e Emily Kukli (Palla); tra le Junior brava Aurora Cavallaro – prima nel Cerchio – mentre tra le Senior è arrivata un’altra pioggia di vittorie, coi titoli conquistati da Giulia Vanalli (Corpo libero), Arianna Marino (Palla e Nastro) e Sara De Palma (Cerchio).

Tra le Esordienti del Silver B “tripletta” per Emma Clemente, vincitrice della gara di Corpo Libero – in singolo e a squadre – e Cerchio, “doppietta” per Sofia Del Giacco, partner della Clemente nel Corpo Libero e vincitrice della gara con la Palla.

Per quanto riguarda le gare del Promozionale, anche qui le ragazza allenate da Mara Miggiano hanno fatto incetta di vittorie; “Fascia oro” in serie C1 le Esordienti Alice Arrigoni (Palla) e Martina Musaraj (Corpo libero), tra le Allieve per Francesca Rota (Cerchio), Elena Provinciali (Corpo libero), Sabrina Cavallaro e Raffaela Ramaj (Palla e Cerchio in coppia).

Per quanto riguarda le Junior, primo posto per Anxhela Gozhina nel Cerchio e ottima gara per Camilla Cattaneo, vincitrice della gara con la Palla e col Cerchio a coppie insiema a Martina Riva, a sua volta prima nella gara alla Fune.

Le ultime tre medaglie fasce le hanno ottenute – in Serie C1 Senior – Rebecca Modenini (Cerchio) e Giorgia Macaluso, vincitrice della gara al Nastro e del Cerchio a Coppie con Asia Antonacci.

Le più giovani (Serie C2) si sono poi segnalate nella categoria Esordienti, ottenendo la fascia oro con Carmela Longo (Corpo libero Esordienti), mentre tra le Allieve vittorie per Miriam Calveri (Cerchio) ed Elisa Pozzi (Palla).

L’ultima fascia oro l’ha presa Sofia Mazzoleni al Corpo Libero (C2 Young)

“Sono molto felice sia dell’Agonistica, dove abbiamo ottenuto tanti titoli regionali, che del Promozionale, dove le ragazze hanno fatto molto bene, pur con qualche comprensibile sbavatura – dichiara Mara Miggiano – voglio ringraziare le mie collaboratrici Mariacorinna Franch, Anna Invernizzi, Aquino Cecilia, Miriam Stefanoni e Chiara Andreani per il grande lavoro svolto sino a ora”.