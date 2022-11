Ritmica. Quante medaglie per la Zanetti nella gara regionale ACSI

Brave le ragazze allenate da Mara Miggiano

Molte vittorie sia per le agoniste che per il “promozionale”

CAGNO (CO) – Ottima prestazione per la squadra di ginnastica artistica della Zanetti nella prima prova regionale ACSI che si è svolta oggi a Cagno (Co). Le ragazze allenate da Mara Miggiano hanno conquistato diverse medaglie d’oro.

Partiamo dal livello “Agoniste LB” dove Gabriela Uka è stata la migliore di tutte nella classifica generale Allieve. La sua compagna Laura Panzeri ha concluso sul terzo gradino del podio, subito davanti a Desirée Pugliese.

Tra le Junior, brava Giulia Vanalli (argento) e sfortunate Arianna Marino e Aurora Cavallaro, entrambe quarte a parimerito.

In categoria Senior, primo posto per Sara De Palma.

A livello “Promozionale” la Zanetti ha trionfato con la squadra di Palla (Elena Provinciali, Cecilia Marchi, Francesca Rota, Anxhela Gozhina) e quella di cerchio (Asia Antonacci, Rebecca Modenini, Martina Riva, Giorgia Macaluso, Camilla Cattaneo) nel C1, mentre in categoria C2 argento per la squadra al corpo libero (Sofia Del Giacco, Emma Clemente, Emily Kukli) e quarto posto per quella di Palla (Sabrina Cavallaro, Raffaela Ramaj, Martina Musaraj).

“Io e le allenatrici Anna Invernizzi, Mariacorinna Franch e Alessia Ingenito siamo soddisfatte del lavoro svolto in questi due mesi, le bambine e ragazze sono state bravissime, per alcune di loro era la prima gara. Complimenti davvero a tutte” dichiara Mara Miggiano.