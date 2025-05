Rugby. Al via la XV edizione della manifestazione giovanile “Torneo Città di Lecco”

Il torneo verrà disputato il 1° giugno presso il centro sportivo Bione

A partecipare oltre 100 ragazzi da diverse squadre italiane

LECCO – Il Rugby Lecco Caffè Agostani è pronto a dare il via alla XV edizione del “Torneo Città do Lecco“, il torneo internazionale di rugby giovanile che ormai da anni viene organizzato in città. La squadra lecchese si è appena vista confermare la permanenza in Serie A2, conquistata il 25 Maggio con la vittoria in trasferta per 24-12 sull’U.S. Primavera Roma.

Il torneo, a cui parteciperanno centinaia di giovanissimi appassionati, divisi in 20 squadre di tutte le categorie, si terrà il 1° Giugno, con inizio alle 9.30 per i tornei dei più piccoli e conclusione intorno alle 14.30 con la disputa delle finali e le relative premiazioni. Il torneo, oltre ad essere un’occasione sportiva, è anche il momento ideale per passare una gioiosa giornata in compagnia, ricca di divertimenti. La manifestazione si terrà presso il Centro Sportivo Bione a Lecco e la quota partecipativa, dalla quale sono esclusi i ragazzi sotto i 6 anni, è di 50 euro. In conclusione si terrà l’inaugurazione della “Settimana Bluceleste”, con musica dal vivo e street food.

Le squadre che parteciperanno al Torneo sono: Lecco, Sondalo, Settimo Milanese, Amatori&Union, Seregno, Este, Sondrio, Pirati, Oggiono, Bergamo, Rho, Varese, Zogno.