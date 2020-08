Rugby. E’ iniziata martedì la stagione del Rugby Lecco

Oltre venti giocatori in campo

Il campionato inizierà a fine ottobre.

LECCO – É iniziata martedì 18 agosto la stagione 2020/21 del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Agli ordini dell’allenatore argentino non c’era la truppa al completo, ma comunque oltre una ventina di giocatori erano presenti. “I ragazzi piano piano stanno rientrando, ma abbiamo iniziato comunque con un buon numero di giocatori. Al momento stiamo lavorando tra palestra e campo 2, in attesa che finiscano i lavori alla pista di atletica. Siamo in attesa delle nuove direttive per capire se potremo programmare qualche amichevole”.

Se non ci saranno complicazioni, il campionato del Rugby Lecco inizierà alla fine di ottobre. “Le date possibili sono il 19 o, al massimo, il 25 ottobre” conferma il coach.

La pandemia ha comunque condizionato la stagione per i blucelesti. Dopo i mesi di fermo, i ragazzi di Damiani hanno effettuato solo un breve periodo di pausa tra una stagione e l’altra. “Dopo quasi un mese e mezzo di post campionato, abbiamo staccato dall’uno al diciotto agosto. I ragazzi sono pronti e hanno molta voglia, siamo contenti di ricominciare, nella speranza che non ci siano problemi durante questo campionato. In ogni caso noi dobbiamo farci trovare pronti, qualsiasi cosa succeda”