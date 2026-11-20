Vittoria col punteggio di 27-12

“Grande partita” dichiara coach Rossi

LECCO – Lo scorso fine settimana è stato molto positivo per il Rugby Lecco. Oltre alla vittoria della Serie A sul campo di Milano, è arrivato anche il successo per la Under 18 nel campionato Élite, respingendo l’assalto del Rugby Bologna.

Nella partita il Lecco ha realizzato tre mete – con Melissari, Aiello e Diab – tutte trasformate al piede da Fusi.

“Abbiamo portato a casa una grande partita – spiega l’allenatore Rossi – con un primo tempo durissimo, con difese solide da entrambe le parti. Purtroppo abbiamo commesso due gravi errori di cui Bologna ne ha approfittato. Nel secondo tempo, invece, un leggero calo della loro difesa e un incremento del volume del nostro attacco ci hanno permesso di fare nostra una partita veramente difficile”.

RUGBY LECCO U18 – RUGBY BOLOGNA 27-12

METE: Melissari (tr. Fusi), Aiello (tr. Fusi) e Diab (tr. Fusi)