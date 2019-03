Il più piccolo dei fratelli Locatelli fa l’esordio con la rappresentativa U18 di rugby.

Samuele parte dalla panchina, entrando al 67° minuto.

MARCOUSSIS – Samuele Locatelli esordito con la nazionale U18 di rugby nel test match che la formazione azzurra ha disputato in Francia a Marcoussis contro i “cugini” transalpini. Il talento del Rugby Lecco non era fra i titolari, ma è comunque entrato a partita in corso.

La sfida tra Francia e Italia è stata dominata per la prima mezz’ora dai padroni di casa. I francesi sono andati a segno con Marguirat e, dopo il pareggio di Ferrarin, hanno segnato quattro mese in poco più di venti minuti, scappando sul punteggio di 29-7.

A cavallo dei due tempi la buona reazione italiana: le mete di Varney, Gesi e Drago – non trasformate – riportano gli azzurri a soli sette punti di distacco. Al 67° però Farissier chiude i giochi, fissando il punteggio sul 34-22.

Samuele Locatelli ha fatto il suo esordio con la U18, entrando a circa quindici minuti dalla fine della partita, a risultato già compromesso.

Il prossimo appuntamento con ia nazionale giovanile sarà a metà aprile al festival di Gloucester; gli azzurri affronteranno Scozia (13 aprile), Francia (17 aprile) e Galles (21 aprile).