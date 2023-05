Rugby Giovanile. Che successo per il trofeo “Lupo Alberto”

Tante vittorie per i mini-rugbisti del Rugby Lecco

Bravi anche i giovani brianzoli dell’Oggiono Rugby Club

LECCO – Grande successo per la 14° edizione del trofeo “Lupo Alberto”, organizzato dal Rugby Lecco in collaborazione con il Rugby Seriana. Lo scorso fine settimana sui campi del centro sportivo “Al Bione” di Lecco si sono sfidati centinaia di piccoli rugbisti, con anche due società lecchesi presenti: oltre ai padroni di casa hanno partecipato anche i brianzoli dell’Oggiono Rugby Club.

Sabato 20 maggio è stato organizzato il torneo per la U13, con dieci società partecipanti. I risultati sono stati favorevoli alle squadre lariane. Primi classificati i padroni di casa del Rugby Lecco, battendo 4-0 gli altri lecchesi dell’Oggiono Rugby Club. Al terzo posto si è classificato Como, vincente 2-1 su Piacenza.

Domenica si sono svolti i tornei per tutte le altre categorie: Under 7, Under 9 e Under 11. I padroni di casa blucelesti hanno vinto le prime due categorie – con la Under 9 addirittura con due squadre ai primi due posti – e sono arrivati secondi nell’ultima, superati da Settimo Torinese.

Nonostante il tempo ballerino, tanti ragazzi hanno partecipato e si sono divertiti.