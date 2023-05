Rugby Giovanile. Da sabato il trofeo “Lupo Alberto” al Bione

14° edizione, 16 squadre coinvolte

Rugby, musica e divertimento per tutti

LECCO – A partire da domani, sabato, il centro sportivo “Al Bione” sarà invaso da decine di mini-rugbisti. Il motivo di questo affollamento è la 14° edizione del trofeo “Lupo Alberto”, vera e propria istituzione per quanto riguarda il rugby giovanile.

Al via della manifestazione ci saranno sedici squadre coinvolte, appartenenti alle categoria Under 7, under 9 e under 11. Le partite cominceranno sabato 20 maggio alle ore 15.30 e andranno avanti fino all’ora di cena.

Domenica 21 ricomincerà il torneo di qualificazione, con le finali previste per il pomeriggio, a partire dalle ore 14.30.

Oltre al rugby giocato, non mancherà l’occasione di fare festa, in pieno stile “Rugby Lecco”. Sabato sera sarà organizzato un vero e proprio “Rugby party”, con musica dal vivo, foodtrack, giochi e un concerto finale, a partire dalle ore 21.

La manifestazione è organizzata in collaborazione col Rugby Seriana, col sostegno di Acinque, main sponsor dell’evento.