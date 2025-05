Rugby giovanile. Domenica 1 giugno il trofeo “Città di Lecco”

Quindicesima edizione per il trofeo

“Un classico di fine stagione” dichiara il presidente Redaelli

LECCO – Non si è ancora spenta la felicità per la vittoria a Roma che al Rugby Lecco già si pensa a un’altra festa, quella dei ragazzi che disputeranno la 15° edizione del trofeo “Città di Lecco”. In campo giovani giocatori che partiranno dalla U6, fino alla U12.

L’inizio delle sfide è previsto per domenica 1 giugno alle 9.30 e proseguiranno fino alle 13. A seguire verrà organizzato il classico “terzo tempo” per tutti i presenti. Alle 14.30 cominceranno le finali e, al termine, le premiazioni dei vincitori.

Il gruppo di squadre presenti sarà molto nutrito, con tredici società diverse, compresi i padroni di casa del Rugby Lecco. Oltre ai blucelesti ci saranno Sondalo, Settimo Milanese, Amatori&Union Milano, Seregno, Este, Sondrio, Pirati, Oggiono, Bergamo, Rho, Varese, Zogno.

“Continua un torneo per noi diventato storico, quest’anno sarà la quindicesima edizione – dichiara il presidente del Rugby Lecco, Carlo Radaelli – l’evento è diventato un classico di fine stagione, una grande festa dove cerchiamo di invitare le società amiche”.