Rugby giovanile. I giovani Leoni conquistato l’Elite1

La U18 ha battuto il Valorugby 27-15

“Tanti errori, ma le finali si devono vincere e basta” dichiara coach Rossi

LECCO – Il Rugby Lecco è “di serie A” anche a livello giovanile, questo è quello che ha detto la sfida valida per la conquista del campionato Elite 1, svoltasi domenica 27 settembre alle 12.30 sul campo casalingo del Bione.

I giovani Leoni lariani della squadra U18 hanno battuto gli emiliano del Valorugby, ottenuto il prestigioso posto e la possibilità di giocare in un campionato altamente competitivo.

L’alta posta in palio ha reso la finale piuttosto opaca, con entrambe le squadre che si sono dimostrate piuttosto fallose, con parecchi errori. Tra le due, sono stati i lariani a sbagliare di meno, grazie anche a una difesa a tratti ermetica. Proprio grazie a essa i blucelesti hanno resistito a ogni tentativo di rimonta degli emiliani, vincendo col punteggio di 27-15.

“La prestazione non è stata tra le migliori della stagione, soprattutto per i numerosi errori in attacco – dichiara coach Nicola Rossi – la difesa ci ha garantito la solidità necessaria per rimanere sempre dentro la partita. Era una finale e le finali si devono vincere e basta, inutile pensare ad altro”.