Rugby giovanile. Il Rugby Lecco vince il trofeo Clavarezza

L’U18 lariana batte il CUS Genova 22-18

Vittoria nell’Adriatico Cup per la U16

RHO – Vittoria prestigiosa per la squadra U18 del Rugby Lecco. I giovani leoni blucelesti hanno vinto la finale del trofeo Clavarezza, giocata sul campo neutro di Rho, contro il CUS Genova.

La finale vedeva in campo le due migliori squadre del campionato di Élite 2 del gruppo “Nord-Ovest”. I lariani hanno vinto il sottogruppo “Lombardia-Emilia”, i genovesi quello “Piemonte-Liguria”.

La sfida è stata molto combattuta e sofferta. I lariani hanno chiuso il primo tempo in vantaggio e poi nella ripresa hanno sofferto il rientro della formazione ligure.

Nei momenti decisivi i lecchesi sono riusciti a compattarsi, vincendo il match col punteggio di 22-18.

Con la vittoria del trofeo Clavarezza il Rugby Lecco otterrà punti utili per migliorare il ranking e ottenere avversari migliori nel barrage del prossimo autunno, in vista della qualificazione al campionato di Élite 1.

Sempre lo scorso fine settimana l’U14 bluceleste ha chiuso al 9° posto i torneo “Città di Rovato”, mentre la U16 ha trionfato nella sesta edizione dell’Adriatic Cup di Pesaro.