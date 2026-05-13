Rugby giovanile. L’U18 del Rugby Lecco in finale al Clavarezza

La sfida contro il CUS Genova

Si giocherà il 24 maggio in campo neutro

LECCO – Risultato di assoluto prestigio per l’U18 del Rugby Lecco. La squadra allenata da Nicola Rossi e Filippo Valentini ha conquistato la finale del trofeo Clavarezza, da disputarsi domenica 24 maggio contro il CUS Genova, in campo neutro.

I Leoni blucelesti avevano provato a entrare nel campionato di Èlite 1 a inizio stagione, vincendo la prima sfida contro Monferrato ma perdendo la seconda, e decisiva, contro Brescia, entrambe giocate in trasferta.

Passati nel campionato di Èlite 2, i giovani lecchesi hanno sostanzialmente dominato il campionato, dimostrando grande solidità.

“La squadra ha affrontato molto bene questa stagione, con voglia, personalità e grande disponibilità al lavoro. I ragazzi hanno sempre risposto presente e questo ci rende molto soddisfatti – dichiarano gli allenatori Valentini e Rossi – La cosa che ci rende più orgogliosi è il rapporto costruito con i ragazzi. Si è creata una sinergia speciale: sono sempre stati disponibili a fare fatica, a mettersi in discussione e a provare qualcosa di nuovo. Non è una cosa scontata”.

La finale del trofeo Clavarezza sarà un’ottima opportunità per un gruppo che ha dimostrato grande crescita, anche in ottica di un possibile miglior sorteggio per le qualificazioni nella Èlite 1 del prossimo campionato. La disputeranno i blucelesti, vincitori del sottogruppo Lombardia/Emilia, e i liguri di Genova, vincitori di quello Piemonte/Liguria.«Arrivare a giocarsi una finale è il giusto premio per quanto fatto durante l’anno. Sarà una partita difficile, ma vogliamo arrivarci pronti e vivere fino in fondo questa opportunità».